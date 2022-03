AS Monaco del grande ex, Mike James. L'Olimpia è ancora inserita nella bagarre per il terzo o secondo posto assieme a Real Madrid e Olympiacos Pireo, ma il posizionamento conclusivo al termine della regular-season dipenderà anche dai risultati delle due concorrenti, con cui ha scontro diretto sfavorevole. Dopo aver blindato in maniera matematica un posto nella Top 4 con la vittoria sul Bayern Monaco , l'AX Armani Exchange Milano conclude l'ultimo doppio turno settimanale di Eurolega ospitando l'del grande ex,. L'Olimpia è ancora inserita nella bagarre per il terzo o secondo posto assieme a Real Madrid e Olympiacos Pireo, ma il posizionamento conclusivo al termine della regular-season dipenderà anche dai risultati delle due concorrenti, con cui ha scontro diretto sfavorevole.

L'Armani ha battuto il Monaco nel match di andata dello scorso 10 dicembre giocato sul parquet del Principato, unico precedente nell'epoca dell'Eurolega moderna. Quella partita pose fine al periodo di down iniziato con la "campagna di Russia" e l'infortunio di Dinos Mitoglou, ma arrivò in una serata "favorevole" per le condizioni fisiche drammatiche di James, in campo per meno di 3 minuti a causa di un infortunio muscolare sofferto una manciata di giorni prima.

Il Monaco di oggi, rinato sotto la guida di coach Sasa Obradovic e spinto proprio da un Mike James in formato MVP (16.4 punti e 5.7 assist, con cifre in netta crescita dopo il cambio di gestione in panchina che ha salutato coach Zvezdan Mitrovic), è una squadra in forma che ha trovato una quadratura ottimale. La classifica è buona: il settimo posto con un record di 13-13 mantiene il team del Principato in piena corsa per i playoff, traguardo fondamentale per confermare la licenza anche nel prossimo anno. Il trend è altrettanto positivo. Il Monaco cavalca una striscia di sette vittorie consecutive tra Coppa e campionato, che si estende a dieci nelle ultime undici. In Eurolega, ha battuto in serie Efes, Olympiacos e Baskonia, riemergendo da una situazione di classifica svantaggiosa dopo l'esclusione delle squadre russe.

Kaleb Tarczewski al tiro nella partita tra AS Monaco e AX Armani Exchange Milano, Eurolega 2021-22 Credit Foto Imago

AX Armani Exchange Milano-AS Monaco in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno, e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports, giovedì 31 marzo alle ore 20.30.

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati dell'AX Armani Exchange Milano

AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco 84-77 - W - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-Openjobmetis Varese 95-77 - W - (campionato)

Anadolu Efes Istanbul-AX Armani Exchange Milano 77-83 - W - (Eurolega)

Maccabi Playtika Tel Aviv-AX Armani Exchange Milano 75-58 - L - (Eurolega)

Germani Brescia-AX Armani Exchange Milano 84-72 - L - (campionato)

Ultimi 5 risultati dell'AS Monaco

AS Monaco-Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 79-68 - W - (Eurolega)

AS Monaco-Olympiacos Pireo 92-72 - W - (Eurolega)

Paris Levallois-AS Monaco 69-76 - W - (campionato)

AS Monaco-Strasburgo 105-103 - W - (campionato)

AS Monaco-Roanne 86-80 - W - (campionato)

AX Armani Exchange Milano-AS Monaco: informazioni utili

Data, luogo e ora: giovedì 31 marzo al Mediolanum Forum di Assago, alle ore 20.30.

