L'ultima fatica prima della sosta per le Final Eight di Coppa Italia. Giovedì 10 febbraio, alle 20.30, l'AX Armani Exchange Milano riceve ilsul parquet del Mediolanum Forum di Assago chiudendo il terzo doppio turno di Eurolega nelle ultime quattro settimane. La squadra di coach Ettore Messina si presenta al terzo posto in classifica con un record di, forte della sesta vittoria esterna nelle ultime sette gare con il 74-70 rifilato allo Zalgiris Kaunas nel recupero di martedì sera . Il Baskonia è invece invischiato nei bassifondi, terzultimo con un record die ancora senza successi nell'anno solare 2022 (cinque ko consecutivi tra gennaio e inizio febbraio).

Nel match di andata, giocato lo scorso 8 ottobre, Milano espugnò la Fernando Buesa Arena con il punteggio di 78-64 , spinta dai 13 punti di Malcolm Delaney, dai 12 a testa di Devon Hall e Shavon Shields e dai 10 di Nik Melli. Shavon Shields, grande ex, non sarà della partita, ancora ai box per l'infortunio al polso sofferto contro il Real Madrid poco prima di Natale. Out anche Dinos Mitoglou e Gigi Datome, positivo al coronavirus.