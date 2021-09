32-34 al 14' - Milano a contatto con Rodriguez e Hall. Ora i grandi veterani hanno bisogno di riposo: dentro Mitoglu e Delaney per Hines e il Chacho, decisivi nel break.

28-32 al 12' - Grande impatto di Jerian Grant su entrambi i lati del campo in avvio di secondo periodo. Le triple del CSKA, dopo il 6/8 iniziale, cominciano finalmente a far risuonare i ferri.

21-29 FINE PRIMO QUARTO - Milano nervosa per un metro arbitrale non particolarmente casalingo in questo avvio di partita. Il CSKA ne approfitta per mantenere le distanze con Will Clyburn, grande innesto dalla panchina.

Eurolega Olimpia Milano-CSKA Mosca: roster, mercato e chiavi della partita IERI A 11:28

17-22 all'8' - Milano si sblocca finalmente nella metacampo offensiva con gli innesti dalla panchina di Mitoglu, Hines e Rodriguez, ma la metacampo difensiva resta ancora un problema, soprattutto nel contenimento di Kurbanov e Shengelia sotto canestro.

10-14 al 6' - Contro-break per il CSKA firmato dalla duttilità di Nikita Kurbanov. Anche senza l'infortunato Milutinov, la squadra di coach Itoudis ha una profondità e una qualità diffusa molto elevate. Hall, appena entrato, riaccorcia.

5-7 al 4' - Datome e Shields tolgono il coperchio dal canestro dopo due minuti di secche totali.

0-3 al 2' - Il CSKA apre il fuoco con una tripla di Alexey Shved. Milano approccia in maniera statica. Problema al ginocchio per Milutinov, che deve subito abbandonare il campo.

0-0 - Milano parte con Delaney, Shields, Datome, Melli e Tarczewski.

Milano non avrà Troy Daniels, ancora ai box per l'infortunio muscolare sofferto prima delle Final Eight di Supercoppa. Coach Ettore Messina ha poi escluso dai 12 Paul Biligha e Davide Alviti. Tra gli italiani, presenti Pippo Ricci, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini e Gigi Datome.

Il successo di Colonia è stato il secondo consecutivo per Milano contro il CSKA dopo il sacco di Mosca compiuto nella parte finale della scorsa regular-season, un'impresa con cui Milano sfatò una maledizione durata 11 anni

Si tratta di una partita sentitissima, non soltanto perché esordio stagionale nella competizione internazionale principe, ma anche perché si tratta del remake della finalina per il 3°-4° posto delle scorse Final Four di Colonia, quando l'Olimpia superò il CSKA tornando sul podio dopo 29 anni di attesa

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca, debutto della formazione di coach Ettore Messina nella nuova stagione di Eurolega 2021-22.

Eurolega Olimpia Milano-CSKA Mosca in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 08:35