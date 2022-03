AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco, gara valida per il recupero della 30a giornata di Eurolega e remake della serie-playoff dello scorso anno che lanciò Milano alle Final Four dopo quasi trent'anni di attesa. Il match, rinviato due settimane fa a causa di il vantaggio del fattore campo nei playoff (servirà un successo per avere la certezza matematica9. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per il recupero della 30a giornata di Eurolega e remake della serie-playoff dello scorso anno che lanciò Milano alle Final Four dopo quasi trent'anni di attesa. Il match, rinviato due settimane fa a causa di un nuovo grosso focolaio di covid scoppiato all'interno del gruppo-squadra bavarese , apre l'ultimo doppio turno settimanale per la formazione di coach Ettore Messina, a caccia di un posto nella Top 4 per ottenerenei playoff (servirà un successo per avere la certezza matematica9.

17-8, a un solo successo di distanza da Olympiacos (terzo a 18-9) e Real Madrid (secondo a 18-8). Il Bayern, invece, occupa l'ottava piazza con un bilancio di 12-11 e tante partite ancora in calendario: sarà un finale di stagione serratissimo, con cinque impegni di Eurolega in soli undici giorni per recuperare le tante gare rinviate a causa dei problemi relativi al covid. L'Olimpia si presenta all'appuntamento al quarto posto in classifica con un record di, a un solo successo di distanza da Olympiacos (terzo a 18-9) e Real Madrid (secondo a 18-8). Il Bayern, invece, occupa l'ottava piazza con un bilancio die tante partite ancora in calendario: sarà un finale di stagione serratissimo, con cinque impegni di Eurolega in soli undici giorni per recuperare le tante gare rinviate a causa dei problemi relativi al covid.

Ad

Il LIVE-Blogging della partita

Eurolega Olimpia Milano, altro guaio: Dinos Mitoglou positivo all'antidoping 7 ORE FA

Primo periodo

15-19 FINE PRIMO QUARTO - Sorpasso Olimpia con una tripla di Daniels dall'angolo, ma arriva immediata la risposta di Hilliard dal palleggio. Jaramaz riallunga in penetrazione contro Hall. Annullato all'instant-replay un canestro di Hines sulla sirena del primo quarto su assist del Chacho. Dopo un inizio molto complesso in attacco, con soli 5 punti segnati in 6 minuti, Milano ha ripreso fluidità con i contributi della panchina ma ha ancora 4 lunghezze da recuperare.

12-14 all'8' - Il Bayern riallunga con un and-one di Jaramaz su fallo di Rodriguez (libero segnato). Hines risponde con un piazzato dai 5 metri. Lucic segna un canestrone in svitamento dal mezzo angolo contro Shields. And-one anche per Hines su una bella giocata con Melli (libero ancora sbagliato). Sugli sviluppi, tripla del Chacho dal palleggio dalla punta.

5-9 al 6' - Un lay-up facile di Lucic allunga il break del Bayern sullo 0-7 e costringe coach Ettore Messina al time-out con Milano scivolata a -5. Al rientro, lunetta per Devon Hall: 1/2. Errore di Hilliard dalla media, fallo su Hines nell'azione successiva: 0/2.

4-7 al 4' - Tripla estemporanea di Radosevic dalla punta. Ancora Radosevic a segno in semigancio.

4-2 al 2' - Marcature aperte da una penetrazione di Shields. Il Bayern risponde con un reverse sulla riga di fondo di Lucic. Tarcewski riporta Milano avanti su palla alzata da Delaney.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è giocato dal Bayern

Lo starting-five scelto da coach Andrea Trinchieri per il suo FC Bayern Monaco: Zan Sisko, Nihad Dedovic, Vladimir Lucic, Augustine Rubit, Leon Radosevic.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Shavon Shields, Gigi Datome, Nicolò Melli e Kaleb Tarczewski.

La vittoria del Maccabi Tel Aviv ad Atene contro il Panathinaikos mantiene la formazione israeliana ancora in corsa per il quarto posto, unico team in grado di poter scalzare l'Olimpia. Ma la Top 4 sarebbe matematica se Milano dovesse vincere questa sera contro il Bayern.

Dinos Mitoglou, L'Olimpia non avrà a disposizione risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 4 marzo dopo la vittoria ad Atene contro il Panathinaikos. L'annuncio è arrivato a meno di 24 ore di distanza dalla rescissione contrattuale con Riccardo Moraschini , a sua volta fermato a ottobre per la positività a uno steroide anabolizzante e squalificato per un anno.

Eurolega Milano ritrova il Bayern: battere la grande rivale vale la Top 4 IERI A 14:15