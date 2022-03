L'Olimpia si troverà così ad affrontare decisive per la volata playoff che ora vede Milano scivolata al quarto posto dopo le due vittorie raccolte dall'Olympiacos contro Zalgiris e Panathinaikos . Dopo la trasferta di domenica a Brescia, l'Armani volerà in Israele per sfidare ilmartedì 22 marzo e sarà poi in Turchia, giovedì 24, per affrontare i campioni d'Europa. Doppio impegno casalingo, invece, nella settimana seguente: come detto, Milano ospiterà ilnel recupero di martedì 29 marzo e sfideràdue giorni dopo, giovedì 31. L'ultimo match della regular-season è fissato per giovedì 7 aprile, trasferta in Francia contro