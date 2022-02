Leconquistate nel 2022 hanno permesso all'Olimpia di consolidare il terzo posto in una classifica che resta comunque molto corta nella zona-playoff alle spalle delle due imprendibili fuggitive Real Madrid e Barcellona. Uscita indenne dalla complicatissima trasferta di Belgrado , Milano proseguirà il tour de force europeo tornando in campo giàsera per completare il primo dei due doppi turni consecutivi che precedono la pausa per le coppe nazionali: sarà sfida alcon palla a due alle 20.30 sul parquet del Forum di Assago.