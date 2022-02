43-43 al 24' - Hall riavvicina Milano a un solo possesso con una penetrazione sul lato destro. Time-out chiesto da Djordjevic sul +3 Fener. Al rientro, fallo in attacco di Guduric e aggancio con una tripla di Delaney che corona un parziale di 9-0 Olimpia.

38-43 al 22' - Milano apre la ripresa con un appoggio di Hines a rimbalzo d'attacco. Poi segna ancora Hines in schiacciata su errore di Melli.

34-43 INIZIO TERZO QUARTO - Il primo possesso della ripresa è del Fenerbahçe. Milano torna in campo andando piccola e schierando il doppio playmaker con Rodriguez e Delaney, assieme a Hall, Melli e Hines.

STATISTICHE MILANO - L'Olimpia tira 7/13 da due (54%) e 5/11 da tre (46%) ma paga già ben 10 palle perse (in media ne perde 11.1 a gara). Malcolm Delaney è top-scorer con 8 punti, seguito da Bentil e Hall (7), Ricci (5), Melli (3), Rodriguez e Datome (2).

STATISTICHE FENERBAHCE - Il Fener tira con uno splendido 10/16 da due (75%, ma era stato anche 10/12) e 5/12 da tre (42%). Booker guida con 10 punti, seguito da Guduric (9), Akpinar (6), Hazer (5), Pierre e Polonara (4), Henry e Floyd (2), e Duverioglu (1).

34-43 FINE SECONDO QUARTO - Guduric rompe il momento di difficoltà del Fener bruciando Melli in penetrazione centrale, poi Akpinar segna con fallo su rimessa da fondo. Lunetta per Delaney dopo un fallo su tiro da tre punti: 3/3. Poi persa di Guduric in penetrazione su un ottimo aiuto di Hines. Il quarto si chiude con un errore di Hall da nove metri sulla sirena. Milano torna in spogliatoio sul -9, rimediando parzialmente al pesante -16 su cui era sprofondata nelle fasi iniziali del secondo periodo.

31-38 al 18' - Canestrone di Pierre in entrata contro Melli. L'Olimpia risponde con una bomba di Hall dall'angolo. L'attacco si è sbloccato, ma la difesa resta ancora molto porosa a centro-area. Time-out chiesto da coach Djordjevic sul +12 Fener. Al rientro, canestrone di Bentil in gancio e tripla di Delaney dal palleggio.

23-36 al 16' - Canestro facile di Polonara su un altro strano errore di comunicazione della difesa biancorossa. Bentil risponde con un and-one in penetrazione. Il Fener continua a trovare canestri facili, questa volta con Booker su assist di Polonara. Milano risponde ancora con Bentil, tripla dall'angolo. Ennesimo canestro facile: Polonara schiaccia su assist di Pierre. Lunetta per Hall su rimessa da fondo: 2/2.

16-30 al 14' - Guduric riallunga con una tripla su assist di Polonara, poi va ancora al ferro in maniera semplice su pick'n'roll centrale. Time-out Olimpia sul -16. Al rientro, canestro di Hall in penetrazione.

14-25 al 12' - Il quarto si apre con un tap-in di Booker su errore di Polonara. Pierre segna in contropiede su un'altra persa banale di Datome. E arriva un altro turnover per fallo in attacco di Daniels, blocco irregolare. Il Fener punisce con una tripla di Akpinar su errore difensivo di Bentil, Milano segna il primo canestro del secondo periodo con una penetrazione di Delaney.

12-18 FINE PRIMO QUARTO - Lunetta per Guduric dopo un'altra palla persa banale di Rodriguez: 2/2. Stoppata di Floyd su Daniels e poi schiacciata dello stesso Floyd sul ribaltamento di fronte. L'Olimpia si sblocca con un canestro in svitamento di Datome. Il quarto si chiude con un errore da fuori di Akpinar e un'altra palla persa del Chacho. Il Fenerbahçe chiude in vantaggio di 6 lunghezze cavalcando un parziale di 4-16 negli ultimi cinque minuti. L'Olimpia ha già 7 palle perse. In stagione ha una media di 11 perse a partita.

10-14 all'8' - Milano torna avanti con un floater del Chacho, contro-sorpasso Fener con una tripla di Hazer. Allungo Fener con un'altra bomba di Booker dall'angolo e time-out obbligato per coach Ettore Messina: Olimpia da +6 a -4.

8-8 al 6' - Tripla di Ricci su assist di Delaney. Primo giro in lunetta per il Fener con Duverioglu su fallo di Tarczewski: 1/2. Hazer schiaccia in campo aperto dopo una palla persa di Tarczewski a centrocampo. Time-out chiesto da coach Messina sul +3 dopo un'altra persa di Ricci a rimbalzo d'attacco. Al rientro, il Fener pareggia con una tripla di Booker dall'angolo.

5-2 al 4' - Il primo canestro arriva dopo 2'30", firmato da Henry. Milano si sblocca dall'arco con una tripla di Nik Melli. Poi a segno Ricci in transizione dopo un recupero di Tarczewski.

0-0 al 2' - Inizio molto freddo per entrambe le squadre, sulla falsariga della partita di martedì a Belgrado.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è giocato da Milano.

Lo starting-five scelto da coach Sasha Djordjevic per il suo Fenerbhaçe Beko Istanbul: Pierria Henry, Sehmus Hazer, Dyshawn Pierre, Devin Booker e Ahmet Duverioglu. Anche coach Djordjevic va con un quintetto pesante.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Pippo Ricci, Nik Melli e Kaleb Tarczewski. Coach Messina propone subito un quintettone molto fisico e stazzato.

I 12 a roster per il Fener: Birsen, Hazer, Akpinar, Mahmotoglou, Biberovic, Henry, Pierre, Guduric, Floyd, Booker, Polonara e Duverioglu.

Il Fenerbahçe dovrà ancora fare i conti con le assenze della sua coppia di superstar, Jan Vesely e Nando De Colo. Eppure, nonostante la mancanza di leadership ed esperienza, la squadra di coach Sasha Djordjevic ha iniziato il 2022 con tre vittorie casalinghe consecutive, affondando Olympiacos, Zalgiris e Asvel.

I 12 a roster per l'Olimpia: Melli, Grant, Rodriguez, Tarczewski, Ricci, Biligha, Hall, Delaney, Daniels, Hines, Bentil e Datome.

L'Olimpia dovrà fare ancora a meno dei lungodegenti Shavon Shields (polso) e Dinos Mitoglou (piede), ma recupera Jerian Grant, fermato dal covid nelle ultime due settimane. Restano out dai 12 per questa serata Davide Alviti e Tommaso Baldasso.

22-3 nel primo quarto e volò verso uno storico successo per 68-43, costringendo la formazione turca alla sua peggior prestazione offensiva della storia. Il match di andata, disputato a Istanbul lo scorso 12 novembre, fu un trionfo del sistema difensivo biancorosso . Milano aprì la partita con un parziale die volò verso uno storico successo per, costringendo la formazione turca alla sua

L'head-to-head pende in favore della formazione di Istanbul (13-6), ma l'Olimpia è 3-2 con coach Ettore Messina in panchina. Nell'ottobre del 2019, Milano ha spezzato una lunga striscia di dieci sconfitte consecutive contro il Fenerbahçe.

15-6, forte di cinque successi consecutivi conquistati nel 2022 (4-0 nel mese di gennaio, perfetto proprio come quello dello scorso anno). Il Fener è in striscia aperta di tre vittorie che gli hanno permesso di riportare il record in parità (10-10) e di L'Olimpia si presenta all'appuntamento da terza in classifica con un record di, forte diconquistati nel 2022 (4-0 nel mese di gennaio, perfetto proprio come quello dello scorso anno). Il Fener è in striscia aperta di tre vittorie che gli hanno permesso di riportare il record in parità () e di risalire verso la zona playoff dopo un inizio di stagione molto sotto le aspettative.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Fenerbahçe Beko Istanbul, gara valida per il 25esimo turno di Eurolega!

