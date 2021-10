Prima settimana con doppio turno di Eurolega e primo tour de force stagionale per l'AX Armani Exchange Milano. Dopo i successi esterni sul campo di Vitoria Varese , la squadra di coach Ettore Messina giocherà la terza partita in 6 giorni ospitando ilal Forum di Assago,con palla a due alle

L'Olimpia è ancora imbattuta tra campionatoed Eurolegadove condivide la vetta della classifica con Barcellona, Olympiacos, Asvel, Monaco e Zenit San Pietroburgo. Il Maccabi, invece, ha aperto la stagione con un trionfo in Coppa di Lega israeliana e ha esordito in coppa con un successo interno in volata sul Bayern Monaco seguito, però, da una brutta sconfitta casalinga contro la Stella Rossa Belgrado per 63-75.