Dopo la serie di tre trasferte consecutive in otto giorni fra Turchia e Russia, l'AX Armani Exchange Milano torna finalmente a godersi il tepore casalingo del Forum di Assago. La formazione di coach Ettore Messina affronterà l'Olympiacos Pireo venerdì sera nella 12a giornata di Eurolega, ravvivando una delle grandi classiche della storia della pallacanestro europea.

8-3, quinta in graduatoria assieme al Maccabi Tel Aviv (7-4), ha perso due delle ultime tre gare giocate in Eurolega (in trasferta contro l'Anadolu Efes Istanbul e lo Zenit San Pietroburgo), ha rialzato la testa superando lo stesso Maccabi in casa, ma si è poi arresa nel weekend di campionato nel derby contro il Panathinaikos Atene. Le due sconfitte consecutive accusate in Russia contro l'Unics Kazan lo Zenit San Pietroburgo hanno peggiorato il record dell'Olimpia a togliendole la vetta della classifica in favore dell'accoppiata delle corazzate spagnole composta da Real Madrid e Barcellona (9-2), ma anche l'Olympiacos, dopo un inizio arrembante, ha sofferto qualche difficoltà nelle ultime due settimane. La squadra greca,in graduatoria assieme al Maccabi Tel Avivha perso due delle ultime tre gare giocate in Eurolega (in trasferta contro l'Anadolu Efes Istanbul e lo Zenit San Pietroburgo), ha rialzato la testa superando lo stesso Maccabi in casa, ma si è poi arresa nel weekend di campionato nel derby contro il Panathinaikos Atene.

Ad

Olimpia e Olympiacos si affrontano per la 22a volta nell'epoca dell'Eurolega moderna. Il bilancio pende nettamente in favore della formazione greca (14-7), ma Milano ha vinto gli ultimi due scontri diretti al Forum con coach Ettore Messina in panchina.

Serie A Milano completa il reparto italiani: ingaggiato Tommaso Baldasso 22/11/2021 A 18:06

AX Armani Exchange Milano-Olympiacos Pireo in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Arena, e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports, venerdì 26 novembre alle ore 20.30.

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati dell'AX Armani Exchange Milano

AX Armani Exchange Milano-Nutribullet Treviso 85-55 - W - (campionato)

Zenit San Pietroburgo-AX Armani Exchange Milano 74-70 - L - (Eurolega)

Unics Kazan-AX Armani Exchange Milano 97-71 - L - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-UnaHotels Reggio Emilia 84-74 - W - (campionato)

Fenerbahçe Beko Istanbul-AX Armani Exchange Milano 43-68 - W - (Eurolega)

Ultimi 5 risultati dell'Olympiacos Pireo

Olympiacos Pireo-Panathinaikos Opap Atene 76-81 - L - (campionato)

Olympiacos Pireo-Maccabi Playtika Tel Aviv 90-73 - W - (Eurolega)

Anadolu Efes Istanbul-Olympiacos Pireo 88-69 - L - (Eurolega)

Olympiacos Pireo-PAOK Salonicco 86-68 - W - (campionato)

Zenit San Pietroburgo-Olympiacos Pireo 84-78 - L - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-Olympiacos Pireo: informazioni utili

Data, luogo e ora: venerdì 26 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano) alle ore 20.30.

Eurolega Supporting cast cercasi: promosso Ricci, meglio Grant, ma Daniels? 20/11/2021 A 11:09