Milano, che in media subisce 71.1 punti a partita in Eurolega, ne ha già incassati 60 nel solo primo tempo, equamente distribuiti nei primi due quarti. L'Olympiacos ne segna 79 a partita, vedremo se riuscirà a tenere le stesse percentuali anche nella ripresa.

STATISTICHE OLYMPIACOS - L'Olympiacos sta tenendo percentuali spettacolari dal campo: 7/13 da due (54%) ma soprattutto un pazzesco 12/16 da tre (75%). Tyler Dorsey è on-fire (14), seguito da Sasha Vezenkov (10). Poi Larentzakis (9), Martin (8), Walkup e Printezis (5), Fall, Sloukas e Papanikolaou (3).

STATISTICHE MILANO - L'Olimpia tira 11/18 da due (61%) e 6/13 da tre (46%). Shavon Shields guida l'attacco con 12 punti, seguito dai 10 di Gigi Datome. Poi Delaney (6), Daniels (5), Hines (4), Hall (3), Melli e Tarczewski (2), Rodriguez (1).

45-60 FINE SECONDO QUARTO - Shields macina un 2/2 in lunetta, ma Larentzakis colpisce ancora dalla distanza: è una mattanza. Dorsey chiude il quarto con un 2/2 ai liberi, portando l'Olympiacos all'intervallo sul +15, con 60 punti e un magico 12/16 dall'arco.

43-55 al 18' - Martin continua a essere un rebus sotto canestro per la difesa dell'Olimpia. Datome tiene calda la mano dall'angolo, ma risponde subito Printezis con un'altra tripla e un 2/2 in lunetta. Ancora Datome e Melli provano a tenere l'Olimpia in scia, ma l'Olympiacos spara ancora dall'arco anche con Larentzakis.

36-45 al 16' - Il parziale si allarga ancora con quattro punti in fila di Martin (0-12), poi è Datome a fermarlo con una tripla dall'angolo.

33-41 al 14' - Sciocchezza di Tarczewski che regala tre liberi a Larentzakis: 3/3 per risvegliare l'Olympiacos. Martin e una tripla di Sloukas allargano il break mentre Milano perde due palle banali con il Chacho: 0-8 immediato con Hines in panchina.

33-33 al 12' - Daniels si sblocca con una tripla dalla punta, subito cancellata da Vezenkov. Daniels torna a segnare subito su rimessa da fondo e poi Hines rifila una stoppata pazzesca a McKissic. Un libero del Chacho e un floater di Hines fissano la parità a quota 33.

25-30 FINE PRIMO QUARTO - Si continua a segnare tantissimo, ma Milano sembra poter riprendere l'inerzia nel finale di primo quarto con una serie di canestri di Delaney, Shields e Hall. La difesa riesce finalmente a mordere negli ultimi due minuti, ma dopo aver concesso ben 30 punti agli avversari. L'Olympiacos sta tirando 4/6 da due ma soprattutto 7/10 da tre, con Tyler Dorsey già a quota 12 e 4 triple. L'Olimpia ha 10 punti da Shavon Shields.

16-27 all'8' - Mini-break Olimpia con Hines e una tripla di Shields, subito spento da una schiacciata di Fall. Shields segna ancora dal parcheggio, ma Dorsey risponde con la stessa moneta: è on-fire!

8-22 al 6' - Terza tripla a segno per Dorsey (e 5/5 per l'Olympiacos in poco più di quattro minuti). Milano segna con Shields dalla media ma subisce un brutto back-door sulla riga di fondo da Vezenkov e una penetrazione facile di Walkup.

6-15 al 4' - Milano spezza il break ospite con un floater di Datome, ma è solo un'illusione. L'Olympiacos continua a colpire dall'arco con Dorsey (4/4) e costringe coach Messina al time-out. Al rientro, ospiti ancora a segno con Vezenkov in contropiede. L'Olimpia ferma l'emorragia con i primi punti di Delaney in lunetta.

2-9 al 2' - Tripla immediata di Vezenkov, replica Tarczewski dai tre metri. Ma l'Olympiacos è bollente: triple anche per Walkup e Dorsey.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dall'Olympiacos.

Lo starting-five scelto da coach Georgios Bartzokas per l'Olympiacos Pireo: Thomas Walkup, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov, Moustapha Fall.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per l'Olimpia Milano: Malcolm Delaney, Shavon Shields, Gigi Datome, Nicolò Melli e Kaleb Tarczewski. Delaney subito inserito in quintetto al rientro.

Milano-Olympiacos è una classica d'Europa. L'head-to-head nella storia dell'Eurolega moderna premia la formazione del Pireo, in vantaggio 14-7, ma l'Olimpia è 5-5 in casa e ha vinto le ultime due partite disputate al Forum sotto la gestione di coach Ettore Messina.

L'Olympiacos è quinto in classifica con un record di 7-4, costruito in maniera molto particolare. La formazione greca ha vinto tutte le gare casalinghe e perso tutte le trasferte.

Dinos Mitoglou ha riportato una frattura al piede, e rientra finalmente Malcolm Delaney, tornato a disposizione dopo un mese ai box per un problema muscolare sofferto nella partita casalinga di fine ottobre contro l'Asvel Villeurbanne. Alla sconfitta di Kazan si è unita una seconda doccia fredda:, e dovrà osservare almeno un paio di mesi di stop . Ma questa sera, contro l'Olympiacos,, tornato a disposizione dopo un mese ai box per un problema muscolare sofferto nella partita casalinga di fine ottobre contro l'Asvel Villeurbanne.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Olympiacos Pireo, gara valida per il 12° turno di Eurolega.

