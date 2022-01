Tornata al terzo posto in classifica con un record di 13-6 grazie al tris di vittorie conquistato nel 2022, l'AX Armani Exchange Milano cercherà di consolidare la posizione alle spalle di Real Madrid e Barcellona allungando la striscia positiva contro lo Zalgiris Kaunas (venerdì 28 gennaio, ore 20.30). Sarà la prima sfida stagionale dopo il rinvio del match d'andata a causa del grosso focolaio di coronavirus che aveva colpito il gruppo-squadra biancorosso nei giorni conclusivi del 2021: il calendario, ora, proporrà una sfida molto ravvicinata, perché il match di ritorno in terra lituana è stato riprogrammato per martedì 8 febbraio