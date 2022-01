Zenit San Pietroburgo. A causa del dilagare della variante omicron, sarà l'unica partita che si disputerà regolarmente nella 19a giornata. Dopo le due gare rinviate contro Zalgiris Kaunas e Alba Berlino per il grosso focolaio di coronavirus scoppiato poco prima di Natale , l'AX Armani Exchange Milano torna in campo in Eurolega ospitando lo. A causa del dilagare della variante omicron, saràche si disputerà regolarmente nella 19a giornata.

L'Olimpia spera di recuperare Pippo Ricci, Troy Daniels (covid) e Malcolm Delaney, tenuto a riposo contro la Virtus per un problema a un ginocchio, per il match di venerdì, in modo da poter disporre di un arsenale più ampio per affrontare una squadra estremamente tenace e organizzata nella metacampo difensiva.

2-2, con fattore campo sempre decisivo. Milano e Zenit si affrontano per la quinta volta nella storia dell'Eurolega moderna. Il confronto diretto dice, con fattore campo sempre decisivo. Nel match di andata, la squadra russa si impose 74-70 nonostante i 20 punti con 6 assist di Sergio Rodriguez.

AX Armani Exchange Milano-Zenit San Pietroburgo in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno, e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports, venerdì 7 gennaio alle ore 20.30.

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati dell'AX Armani Exchange Milano

AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna 102-99 OT - W - (campionato)

Allianz Trieste-AX Armani Exchange Milano 71-68 - L - (campionato)

AX Armani Exchange Milano-Real Madrid 73-75 - L - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos Opap Atene 75-54 - W - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-Germani Brescia 76-62 - W - (campionato)

Ultimi 5 risultati dello Zenit San Pietroburgo

Parma Perm-Zenit San Pietroburgo 77-67 - L - (campionato)

Stella Rossa mts Belgrado-Zenit San Pietroburgo 76-80 - W - (Eurolega)

Zenit San Pietroburgo-Unics Kazan 97-81 - W - (Eurolega)

Zenit San Pietroburgo-Maccabi Playtika Tel Aviv 73-71 - W - (Eurolega)

Zenit San Pietroburgo-Avtodor Saratov 77-83 - L - (campionato)

AX Armani Exchange Milano-Zenit San Pietroburgo: informazioni utili

Data, luogo e ora: venerdì 7 gennaio al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20.30.

