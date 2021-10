L'anno scorso salutò con una sconfitta amarissima nella finale di Colonia. Oggi, il Barcellona manda un chiaro segnale di essere tornato pronto per prendersi la corona. Il +32 (96-64) con cui sotterra la malcapitata Alba Berlino, in enorme deficit nel verniciato per la triplice assenza di Nikic, Thiemann e Koumadje, lancia la formazione di coach Sarunas Jasikevicius già al primo posto in classifica in virtù della miglior differenza canestri, posizione che i blaugrana cercheranno di mantenere fino al termine della regular-season. Nikola Mirotic domina con una prestazione senza macchia da 22 punti con 8/8 al tiro in meno di 18', seguito dai 12 con 6 assist di un ottimo Rokas Jokubaitis, al debutto in Catalogna.

Successo larghissimo anche per l'Olympiacos Pireo, che stritola Baskonia 75-50 concendendo rispettivamente 9 e 8 punti nei quarti pari. La partita è già chiusa all'intervallo lungo (47-22). La squadra greca ha 16 punti da Sasha Vezenkov, 11 da Moustapha Fall e 10 da Kostas Sloukas, utilizzato in uscita dalla panchina. Il Baskonia ammassa 21 palle perse e si ferma al 41% da due e al 17% dall'arco.

Buon debutto anche per l'Asvel Villeurbanne, capace di piegare lo Zalgiris Kaunas 88-76 con la super-prestazione da 23 punti (9/9 dal campo) del debuttante Elie Okobo, mentre è più faticoso il successo del Fenerbahçe Istanbul sulla Stella Rossa Belgrado: 61-57 in una partita in cui il tiro pesante non è un fattore e in cui spiccano i 13 dell'ex-sassarese Dyshawn Pierre. Chiude il quadro dei risultati il successo esterno in volata (69-70) dello Zenit San Pietroburgo nel derby russo contro l'Unics Kazan: Conner Frankamp segna 18 punti, seguito dai 17 di Billy Baron, mentre Marco Spissu realizza 5 punti con 2 assist in 21' al suo debutto in Eurolega.

Unics Kazan-Zenit San Pietroburgo 69-70

Unics : Brown 7, Zaitcev 2, Hezonja 14, Vorontsevich 3, Jekiri 6; Spissu 5, Brown 10, Canaan 18, Brantley 1, Klimenko 3, Uzinskii. N.e.: Komolov. All.: Perasovic.

: Brown 7, Zaitcev 2, Hezonja 14, Vorontsevich 3, Jekiri 6; Spissu 5, Brown 10, Canaan 18, Brantley 1, Klimenko 3, Uzinskii. N.e.: Komolov. All.: Perasovic. Zenit: Loyd 10, Frankamp 18, Ponitka 1, Mickey 2, Gudaitis 8; Karasev 2, Kulagin 4, Baron 17, Kuzminskas, Zubkov 2, Poythress 6. N.e.: Zakharov. All.: Pascual.

Fenerbahçe Beko Istanbul-Stella Rossa mts Belgrado 61-57

Fenerbahçe : Henry 4, Shayok 4, Pierre 13, Booker 8, Vesely 8; Akpinar 2, Mahmutoglu 6, De Colo 7, Polonara 7, Duverioglu 2. N.e.: Biberovic, Birsen. All.: Djordjevic.

: Henry 4, Shayok 4, Pierre 13, Booker 8, Vesely 8; Akpinar 2, Mahmutoglu 6, De Colo 7, Polonara 7, Duverioglu 2. N.e.: Biberovic, Birsen. All.: Djordjevic. Stella Rossa: Wolters 9, Hollins 5, Kalinic 9, Simonovic, Mitrovic 4; Lazarevic 6, Ivanovic 16, Kuzmic 8. N.e.: Gusic, Uskokovic, Davidovac, Dobric. All.: Radonjic.

LDLC Asvel Villeurbanne-Zalgiris Kaunas 88-76

Asvel : Jones 14, Okobo 23, Howard 7, Osetkowski 2, Fall 12; Wembanayama, Kahudi 11, Lacombe 5, Diot 8, Houinsou, Antetokounmpo 6, Strazel. All.: Parker.

: Jones 14, Okobo 23, Howard 7, Osetkowski 2, Fall 12; Wembanayama, Kahudi 11, Lacombe 5, Diot 8, Houinsou, Antetokounmpo 6, Strazel. All.: Parker. Zalgiris: Mudiay 12, Strelnieks 21, Ulanovas 5, Cavanaugh 5, Lauvergne 7; Blazevic 2, Lekavicius 8, Nebo 5, Kalnietis 2, Lukosiunas, Milaknis 2, Giffey 8. All.: Schiller.

Olympiacos Pireo-Baskonia Vitoria 85-50

Olympiacos : Walkup 2, Dorsey 7, Papanikolaou 8, Vezenkov 16, Fall 11; Larentzakis, Sloukas 10, Martin 3, Printezis 4, Jean-Charles 6, McKissic 8. N.e.: Lountzis. All.: Bartzokas.

: Walkup 2, Dorsey 7, Papanikolaou 8, Vezenkov 16, Fall 11; Larentzakis, Sloukas 10, Martin 3, Printezis 4, Jean-Charles 6, McKissic 8. N.e.: Lountzis. All.: Bartzokas. Baskonia: Granger 9, Marinkovic, Fontecchio 5, Costello 11, Enoch 7; Barrera, Sedekerskis 4, Giedraitis 15, Nnoko 6, Kurucs. N.e.: Cissoko. All.: Ivanovic.

FC Barcellona-Alba Berlino 96-64

Barcellona : Calathes 5, Higgins 5, Hayes 2, Davies 8, Mirotic 22; Sanli 8, Martinez 6, Smits 6, Oriola 7, Laprovittola 9, Kuric 6, Jokubaitis 12. All.: Jasikevicius.

: Calathes 5, Higgins 5, Hayes 2, Davies 8, Mirotic 22; Sanli 8, Martinez 6, Smits 6, Oriola 7, Laprovittola 9, Kuric 6, Jokubaitis 12. All.: Jasikevicius. Alba: Lo 2, Eriksson 2, Zoosman 5, Schneider 2, Sikma 16; Smith 7, Delow 3, Mattisseck 3, Olinde 6, Blatt 6, Lammers 2. All.: Gonzalez.

La classifica dopo la prima giornata

1. FC Barcelona 1-0 2. Olympiacos Pireo 1-0 3. Real Madrid 1-0 4. LDLC Asvel Villeurbanne 1-0 5. AS Monaco 1-0 6. AX Armani Exchange Milano 1-0 7. Fenerbahçe Beko Istanbul 1-0 8. Zenit San Pietroburgo 1-0 9. Maccabi Playtika Tel Aviv 1-0 10. Unics Kazan 0-1 11. FC Bayern Monaco 0-1 12. Stella Rossa mts Belgrado 0-1 13. CSKA Mosca 0-1 14. Zalgiris Kaunas 0-1 15. Panathinaikos OPAP Atene 0-1 16. Anadolu Efes Istanbul 0-1 17. Baskonia Vitoria-Gasteiz 0-1 18. Alba Berlino 0-1

