10-12 al 6' - Fontecchio scalda la mano per Baskonia, ma l'Olimpia contro-sorpassa con Melli e Hall. Partita che diventa sempre più dura e fisica.

7-7 al 4' - Ora Milano fa più fatica in attacco. La difesa del Baskonia si è fatta più attenta e fisica, come da tradizione.

2-5 al 2' - Inizio contratto su entrambi i fronti. Poi l'Olimpia si sblocca con Shields e Melli.

Serie A Pozzecco: "Non mi strapperò più la camicia, non è nello stile Armani" 9 ORE FA

0-0 al 1' - Si comincia! Il primo possesso è per Milano.

Coach Dusko Ivanovic risponde invece così per il suo Baskonia: Baldwin, Giedraitis, Fontecchio, Sedekerskis e Nnoko.

Lo starting five scelto da coach Ettore Messina per l'Olimpia Milano: Delaney, Hall, Shields, Melli e Tarczewski.

Baskonia ritrova Wade Baldwin ma non Alec Peters: l'esterno statunitense aveva saltato l'esordio contro l'Olympiacos per motivi familiari (nascita del figlio). Olimpia, invece, ancora senza l'infortunato Troy Daniels.

Sarà una partita speciale per due grandi ex. Da una parte, Simone Fontecchio, che ha cominciato la sua carriera al massimo livello europeo cinque anni fa proprio in maglia Olimpia. Dall'altra, Shavon Shields, che invece è esploso a Baskonia meritandosi la chiamata di Milano nell'estate del 2020.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Baskonia Vitoria-AX Armani Exchange Milano, prima trasferta della stagione di Eurolega della formazione di coach Ettore Messina.

Eurolega Baskonia Vitoria-Olimpia Milano: roster, mercato e chiavi della partita IERI A 11:38