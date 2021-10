Dopo la vittoria casalinga all'esordio contro il CSKA Mosca , l'AX Armani Exchange Milano vola in Spagna per affrontare la prima trasferta della stagione di Eurolega sfidando ilalla Fernando Buesa Arena. Sonoi precedenti tra le due squadre nell'epoca dell'Eurolega moderna, con un bilancio di 10-9 in favore della formazione basca. Nella scorsa stagione, Milano perse entrambe le partite contro Baskonia, soffrendo la fisicità e il peso degli avversari. La squadra di coach Dusko Ivanovic è reduce da una pesante sconfitta al debutto in Europa,nella trasferta greca contro l'Olympiacos Pireo.