Dusko Ivanovic in panchina. Otto giorni dopo l'esordio casalingo frizzante contro il CSKA Mosca , l'AX Armani Exchange Milano vola nei Paesi Baschi per affrontare la prima trasferta della stagione sul parquet della Fernando Buesa Arena di Vitoria. Si prospetta una partita intesa, dura, fisica e complicata, sia per il momento della stagione sia per la qualità e la tenacia di un avversario molto competitivo, lanciato verso un percorso di ricrescita con un coach leggendario comein panchina.

Baskonia Vitoria-Gasteiz: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 2 Sander Raieste A 204 3 Ondrej Hanzlik A 200 5 Wade Baldwin PM 193 6 Pavel Savkov A 202 7 Alejandro Barrera G 196 8 Tadas Sedekerskis A 200 9 Vanja Marinkovic G/A 198 10 Sidy Cissoko G 198 11 Jayson Granger PM 189 20 Simone Fontecchio A 203 23 Steven Enoch C 208 24 Matt Costello A/C 210 25 Alec Peters A 205 29 Pape Sow A 203 31 Rokas Giedraitis A 200 35 Landry Nnoko C 208 47 Arturs Kurucs G 190 Coach Dusko Ivanovic - -

Dall'addio di Achille Polonara all'arrivo di Simone Fontecchio: mercato e punti di forza, com'è cambiato Baskonia

core della squadra. Oltre a Luca Vildoza, salutato già al termine della regular-season di Eurolega (ma ora di nuovo free-agent, fresco di taglio dai New York Knicks), sono partiti anche Tonye Jekiri, Pierria Henry, Youssoupha Fall, Zoran Dragic e il nostro Achille Polonara, esperti e, soprattutto, fisici, come vuole la filosofia dello stesso Ivanovic. Baskonia è una delle squadre che ha cambiato maggiormente rispetto alla scorsa stagione, con un pesante restyling deldella squadra. Oltre a, salutato già al termine della regular-season di Eurolega (ma ora di nuovo free-agent, fresco di taglio dai New York Knicks), sono partiti anchee il nostro approdato al Fenerbahçe grazie alla crescita esponenziale vissuta nei due anni sotto coach Dusko Ivanovic. Il mercato è stato, però, altrettanto importante, con l'aggiunta di giocatorie, soprattutto,, come vuole la filosofia dello stesso Ivanovic.

Wade Baldwin, reduce da una splendida annata da playoff con il Bayern Monaco, e Jayson Granger, grande cavallo di ritorno dopo un'esperienza tra luci e ombre all'Alba Berlino. Sul perimetro, spazio per Vanja Marinkovic, pronto a esplodere dopo il periodo di maturazione a Valencia, e per il nostro Simone Fontecchio, grande ex di giornata: l'ala azzurra viene da una stagione di enorme progresso tra Alba (con coach Aito) e Nazionale azzurra ( La cabina di regia è affidata alla coppia composta da, reduce da una splendida annata da playoff con il Bayern Monaco, e, grande cavallo di ritorno dopo un'esperienza tra luci e ombre all'Alba Berlino. Sul perimetro, spazio per, pronto a esplodere dopo il periodo di maturazione a Valencia, e per il nostro, grande ex di giornata: l'ala azzurra viene da una stagione di enorme progresso tra Alba (con coach Aito) e Nazionale azzurra ( con cui è salito al vero rango di star alle Olimpiadi di Tokyo ), e ora è pronto a migliorarsi ancora in un ambiente che è sempre stato fucina di talenti.

Simone Fontecchio al tiro nella partita tra Olympiacos Pireo e Baskonia Vitoria Gasteiz, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Grossi cambiamenti anche sotto canestro, dove Baskonia ha ricostruito l'intero front-court muovendosi sempre sul fronte di stazza, potenza e fisicità. Landry Nnoko e Steven Enoch, colosso muscolare salito al piano superiore dopo una buona stagione a Obradoiro, si affiancano al confermato Alec Peters e a Matt Costello, big-man che condensa fisico e stazza, già passato anche in Italia ad Avellino. Nel complesso, la squadra sembra più profonda, talentuosa e versatile rispetto a quella dello scorso anno, anche se sarà necessario un periodo di assestamento e conoscenza reciproca per amalgamare il nuovo gruppo. D'altronde, anche nella passata stagione Baskonia partì con le marce basse per poi infilare una serie di 9 vittorie in 10 gare buona per inserirsi nella volata per i playoff, mancati per un soffio all'ultima giornata. La qualificazione alla post-season diventa, quindi, l'obiettivo per la nuova annata.

Le chiavi della partita: come Milano può battere Baskonia

Milano non ha una tradizione favorevole con Baskonia, avendo perso tre delle quattro gare giocate negli ultimi due anni e cinque delle ultime sei disputate in trasferta alla Fernando Buesa Arena. Nella scorsa stagione, Milano è caduta in entrambi i match soffrendo la difesa aggressiva e il peso sotto i tabelloni della squadra di coach Dusko Ivanovic, caratteristiche che contrassegnano anche la versione attuale del Baskonia.

ha aggiunto quantità e qualità nel verniciato in estate, e le prime indicazioni arrivate una qualità di gioco generale molto superiore alle aspettative dopo le partite in chiaroscuro di Supercoppa. Conscia dei propri punti deboli, l'Olimpia, e le prime indicazioni arrivate dal match inaugurale contro il CSKA Mosca sono state molto positive : Milano non ha soltanto retto fisicamente contro un'avversaria che nella scorsa stagione aveva dominato la partita del Forum aggiornando i record statistici per rimbalzi offensivi nell'intera storia dell'Eurolega, ma ha anche espressodopo le partite in chiaroscuro di Supercoppa.

Iffe Lundberg in penetrazione contro Kyle Hines, AX Armani Exchange Milano-CSKA Mosca, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Da Vitoria a Milano: Shavon Shields, osservato speciale

Serata speciale sul piano emotivo per Shavon Shields, che torna a calcare il parquet della Fernando Buesa Arena da avversario per la seconda volta in carriera. Come per tanti giocatori poi affermatisi a livello di Eurolega (e oltre), Vitoria è stata trampolino di lancio anche per lui: arrivato nell'estate del 2018 dopo aver disputato da protagonista la finale-scudetto persa dalla sua Trento contro Milano, Shields ha intrapreso un percorso di crescita che lo ha portato a esplodere nella seconda metà del 2019-20, quando coach Dusko Ivanovic ha sostituito Vladimir Perasovic in panchina. Pochi mesi dopo, Shields sarebbe diventato una pedina-chiave della nuova Olimpia di Ettore Messina, trasformandosi in uno dei two-way player più determinanti d'Europa.

