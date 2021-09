Fino a qualche giorno fa, il Bayern Monaco languiva sul fondo della lista delle squadre di Eurolega per numero di tifosi legittimati a entrare nell'Audi Dome in regime di pandemia. Ma ora, la nuova ordinanza anti-covid della provincia bavarese ha virtualmente tolto il tetto di presenze per gli eventi al coperto in città. Il Bayern passerà così dalaldi capienza massima, potendo ospitare finoper le prime gare di campionato ed Eurolega.