Anadolu Efes Istanbul continua a muoversi nella giusta direzione per difendere il titolo anche nella prossima stagione. Dopo aver spento le voci di mercato attorno a Shane Larkin , la corazzata turca ha prolungato anche con Bryant Dunston, blindato per la prossima stagione. L'continua a muoversi nella giusta direzione per difendere il titolo anche nella prossima stagione. Dopo aver spento le voci di mercato attorno a con un rinnovo biennale , la corazzata turca ha prolungato anche con, blindato per la prossima stagione.

Il centro statunitense ha compiuto 36 anni lo scorso 28 maggio, ma è ancora un tassello-chiave nel sistema difensivo di coach Ergin Ataman. Esperienza e leadership sono plus incalcolabili. Quest'anno ha tenuto 7.1 punti, 3.2 rimbalzi e 1.0 stoppata di media in 37 gare di Eurolega. Con 309 stoppate complessive, è leader all-time in questa categoria nel massimo campionato continentale.

core turco (Erten Gazi e Bugrahan Tuncer) e ai già contrattualizzati Dogus Balbay, Rodrigue Beaubois ed Elijah Bryant. Il mercato ha già portato Will Clyburn, in uscita dal CSKA Mosca, ma resta ancora aperta la questione relativa a Vasilije Micic. Il serbo ha contratto, La conferma di Dunston si aggiunge a quelle delturco (Erten Gazi e Bugrahan Tuncer) e ai già contrattualizzati Dogus Balbay, Rodrigue Beaubois ed Elijah Bryant. Il mercato ha già portato, in uscita dal CSKA Mosca, ma resta ancora aperta la questione relativa a. Il serbo ha contratto, ma può avvalersi della NBA escape . Diverse squadre sono interessate.

