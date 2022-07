Marca, il Real avrebbe deciso di interrompere il rapporto con coach Pablo Laso in seguito alle condizioni di salute del tecnico cinquantaquattrenne. Il 5 giugno scorso, Laso era infatti stato colpito da un problema cardiaco e aveva dovuto lasciare la guida della squadra a Chus Mateo, il quale ha vinto la Liga ACB da capo-allenatore contro i rivali storici del Barcellona e ora pare destinato a raccogliere l'eredità del suo predecessore. Il un anno sabbatico con ingaggio pieno, ma il coach pare aver rifiutato ed essere allora stato informato dell'avvicendamento in panchina. Clamoroso a Madrid! Secondo quanto riportato da, ilavrebbe deciso diin seguito allecinquantaquattrenne. Ilscorso, Laso era infatti stato colpito da une aveva dovuto lasciare la guida della squadra a, il quale ha vinto la Liga ACB da capo-allenatore contro i rivali storici del Barcellona e ora pare destinato a raccogliere l'eredità del suo predecessore. Il Real Madrid avrebbe infatti offerto a Laso la possibilità di prendersi, ma il coach pare aver rifiutato ed essere allora stato informato dell'avvicendamento in panchina.

In casa dei Blancos la salute è sempre al primo posto, anche per evitare che si possa ripetere quanto successo a Ignacio Pinedo nella primavera del 1991. Durante la finale di Coppa Korac contro la Clear Cantù di coach Fabrizio Frates, il tecnico di San Sebastian fu infatti colpito da un infarto e, dopo cinque mesi in stato di coma, morì all'età di soli 66 anni. Alla guida del Real, coach Laso ha conquistato 6 Liga, altrettante Coppe del Re, 2 EuroLega, 7 Supercoppe Spagnole e 1 Coppa Intercontinentale, vincendo cinque volte il riconoscimento di miglior allenatore del campionato spagnolo e due dell'EuroLega.

Ad

Eurolega Anadolu Efes ancora campione! Vittoria 58-57 sul Real Madrid in finale 21/05/2022 A 18:59

Secondo varie fonti, dopo il problema cardiaco Laso avrebbe seguito senza problemi gli allenamenti della squadra, pur non andando in panchina durante le partite dei Playoff di Liga. Tale situazione avrebbe però creato una spaccatura tra la società e lo staff medico, culminata col licenziamento del dottor Miguel Angel Lopez, "accusato" di non aver firmato il congedo per malattia dell'allenatore. Il club non vorrebbe così correre ulteriori rischi e ha messo al primo posto la salute dello stesso Laso, il quale però sembrava intenzionato a voler ritornare sulla panchina madrilena per programmare la prossima stagione senza perdere tempo ulteriore.

Eurolega Efes per il repeat, Real per aprire un nuovo ciclo: chi vince la finale? 20/05/2022 A 10:18