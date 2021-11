"È stata una grande vittoria, bello giocare in un’atmosfera come questa, il pubblico ci ha aiutato nei momenti difficili e spero davvero che nel corso della stagione continui a farlo. Noi abbiamo faticato nel quarto periodo perché, dopo aver conquistato un buon vantaggio, abbiamo smesso di muovere la palla, ci siamo accontentati di tirare da lunga distanza e non è stata una buona idea contro di loro".

Ad

Eurolega Milano soffre, vince e sogna al primo posto: Barcellona battuto 75-70 3 ORE FA

"Ma abbiamo vinto e credo siano stati decisivi due fattori. Il primo è che abbiamo concesso molto poco al Barcellona in termini di transizione: se lo fai il correre il Barcellona può farti molto male. E il secondo è che negli ultimi quattro minuti e mezzo quando abbiamo perso il vantaggio, abbiamo mantenuto la calma e abbiamo ripreso a giocare come volevamo, siamo andati a cercare Nicolò Melli in post basso e da lì attorno a lui abbiamo costruito la tripla di Shields, quella di Datome e altre cose decisive. È stata una grande vittoria, perché non era facile in una gara in cui gli attacchi hanno sofferto ad attaccare due eccellenti difese".

Il valore del primo posto

"Significa semplicemente che stiamo lavorando duro, che i giocatori stanno producendo un grande sforzo. Non è nulla di più, perché è presto. Abbiamo giocato tante partite in casa, contro squadre che probabilmente vinceranno su campi delle nostre concorrenti, ma ora arrivano tante gare in trasferta. Questa vittoria, come quella con il CSKA all’inizio, quando venivamo dalla sconfitta in Supercoppa, ci dà ovviamente fiducia. Per ora è questo".

Eurolega Olimpia Milano-Barcellona, lo scontro al vertice in LIVE Blogging 5 ORE FA