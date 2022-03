L'analisi di coach Ettore Messina al termine della partita persa in overtime sul parquet del Wizink Center . Il tecnico dell'AX Armani Exchange si complimenta con lo spirito del Real Madrid e il grande finale di gara di Sergio Llull, ma ammette alcuni gravi errori che sono costati carissimi nei momenti decisivi.

"I mei complimenti a Coach Laso e al Real Madrid. Alla fine hanno meritato di vincere, e soprattutto hanno avuto un finale di partita straordinario di Sergio Llull. Ha giocato come Llull sa fare, si è preso le sue responsabilità, ha guidato la squadra, ha confermato una volta di più di essere un campione. Noi abbiamo giocato nel complesso bene, ma ci sono mancati gli ultimi tre o quattro minuti, soprattutto non abbiamo avuto la pazienza che avevamo avuto nel resto della partita. Ci sono stati tiri affrettati, abbiamo sbagliato dei tiri liberi e perso qualche pallone. La sensazione è che l’abbiamo un po’ buttata via. Ma dobbiamo voltare pagina e prepararci alla prossima".

Ad

Eurolega Milano rimontata e gelata in overtime: il Real Madrid vince 92-88 2 ORE FA

Davide Alviti ha giocato ha giocato la sua miglior partita in carriera in Eurolega , realizzando 8 punti con 7 rimbalzi in oltre 26 minuti di utilizzo dalla panchina: "Sono stati bravi a perseverare, a rimanere in partita, a continuare ad aggredire, e alla fine sono stati premiati. Ora dobbiamo dimenticare la sconfitta come altre volte abbiamo subito cancellato le vittorie. Sono contento della mia prova, ma quello che devo fare è aiutare la squadra e farmi trovare pronto quando Coach Messina ha bisogno di me".

Eurolega Real Madrid-Olimpia Milano in LIVE-Blogging: sfida per il secondo posto 5 ORE FA