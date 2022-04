Coach Ettore Messina si mostra soddisfatto per il successo strappato in volata dalla sua AX Armani Exchange Milano sul campo dell'Asvel Villeurbanne per 81-80. Per la prima volta nella storia, l'Olimpia ha espugnato l'Astroballe. E, con questa vittoria, si è portata a 19-9 in classifica, salendo momentaneamente al terzo posto

"Sono estremamente contento. Considerando le due partite che abbiamo vinto con il CSKA, abbiamo chiuso con 21 vittorie come l’anno scorso (con due gare in meno) e per il secondo anno di fila siamo tra le prime quattro. Penso sia un grande risultato. E poi vincere qui, contro una squadra molto buona, ben organizzata, quando ci mancavano tanti giocatori non è poco. Tutti hanno contribuito a questa vittoria, tutti hanno aiutato la squadra. Abbiamo avuto diversi momento davvero buoni, sia in attacco che in difesa, anche rischiando di rovinarli con una serata terribile dalla lunetta".

"Alla fine, c’è voluta un po’ di fortuna. Abbiamo subìto una chiamata corretta, ma strana come regola. Tuttavia, difendendo bene sull’ultimo possesso, abbiamo vinto. Per cui, sì, sono molto contento. Sarebbe stato facile, date le circostanze, venire qui e semplicemente concedere la vittoria. Avevamo tanti motivi per scegliere di non competere, invece l’abbiamo fatto e vincere ci aiuterà a prepararci bene per i playoff. Nessuno è venuto qui dispiaciuto per sé stesso, per le condizioni, siamo venuti abbiamo giocato duramente e vinto meritatamente per lo spirito mostrato, anche per la qualità del gioco in alcuni momenti".

