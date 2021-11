"Voglio ringraziare i tifosi, hanno contribuito a creare un’atmosfera bellissima e ci hanno sostenuto anche quando la squadra era in difficoltà, il che non succede sempre. Noi non siamo riusciti a presentare un'organizzazione difensiva adeguata a una partita di questo livello. Quando questo succede, è soprattutto responsabilitàdell'allenatore. Faremo in modo che non si ripeta. La nostra difesa contro le penetrazioni e il pick'n'roll è stata mediocre. Siamo stati scadenti contri i cambi difensivi, abbiamo avuto difficoltà nell'attaccarli. Abbiamo fatto qualche aggiustamento nel secondo tempo, ma ormai la situazione era compromessa".

Sergio Rodriguez, Nicolò Melli, Kyle Hines, Shavon Shields, Devon Hall, AX Armani Exchange Milano-Olympiacos Pireo, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Squadra non stanca, obiettivo playoff

"È normale che ci siano battute a vuoto in una stagione così lunga. Il nostro obiettivo restano i playoff. Siamo partiti molto bene battendo grandi squadre, ma questo non ci fa perdere di vista i nostri obiettivi reali. Fatica? Forse Chacho e Melli hanno pagato un po', ma non parlerei di una squadra stanca a novembre. Delaney? È partito un quintetto per fare in modo che cominciasse la partita ancora caldo".

Mercato: si cerca un lungo per rimpiazzare Mitoglou

"Mercato? Il problema più grosso è trovare una soluzione per la lunga assenza cui sarà costretto Dinos Mitoglou. Ci stiamo guardando intorno. Le riflessioni sono queste, ora cercheremo di rinforzare il reparto lunghi anche perché altrimenti i soliti vengono spremuti, i minuti aumentano e la qualità non è più la stessa. Per il resto abbiamo già fatto quello che dovevamo fare, aggiungendo Baldasso al reparto italiani per ovviare all'assenza di Moraschini".

