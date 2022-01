Ad

Sarà, come sempre, una partita speciale per i tanti ex di entrambe le squadre. Reduce dal premio di MVP della scorsa settimana di Eurolega, Daniel Hackett torna nella città che lo ha accolto tra il 2013 e il 2015 e in cui ha disputato quella mitica serie-playoff contro il Maccabi Tel Aviv. Mosca è stata invece terra di dolci ricordi per coach Ettore Messina (due titoli nel 2006 e 2008), Kyle Hines (due titoli nel 2016 e 2019) e Sergio Rodriguez (un titolo nel 2019).

Eurolega Milano sfida il CSKA: difesa e fisicità le chiavi per vincere a Mosca UN' ORA FA

Pippo Ricci in difesa su Toko Shengelia nel match tra AX Armani Exchange Milano e CSKA Mosca, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno, e in LIVE-Streaming sulla piattaforma multimediale Eleven Sports, venerdì 21 gennaio alle ore 18.00.

Approfondimenti e dichiarazioni

Ultimi 5 risultati dell'AX Armani Exchange Milano

AX Armani Exchange Milano-Alba Berlino 84-76 - W - (Eurolega)

Carpegna Prosciutto Pesaro-AX Armani Exchange Milano 85-82 OT - L - (campionato)

FC Barcellona-AX Armani Exchange Milano 73-75 - W - (Eurolega)

AX Armani Exchange Milano-Bertram Derthona Tortona 72-60 - W - (campionato)

AX Armani Exchange Milano-Virtus Segafredo Bologna 102-99 OT - W - (campionato)

Ultimi 5 risultati del CSKA Mosca

Zenit San Pietroburgo-CSKA Mosca 81-68 - L - (campionato)

CSKA Mosca-LDLC Asvel Villeurbanne 90-83 - W - (Eurolega)

Panathinaikos Opap Atene-CSKA Mosca 74-98 - W - (Eurolega)

CSKA Mosca-Avtodor Saratov 92-65 - W - (campionato)

CSKA Mosca-Enisey Krasnoyarsk 97-88 - W - (campionato)

CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano: informazioni utili

Data, luogo e ora: venerdì 21 gennaio alla Megasport Arena di Mosca, alle ore 18.00.

Eurolega Il break firmato Ricci e Tarczewski: la rivincita dei secondi lunghi IERI A 10:29