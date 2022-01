Il quintetto base scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Pippo Ricci, Nicolò Melli e Kaleb Tarczewski. Assetto pesante, con Ricci da ala piccola tattica, e fiducia a Tarczewski dopo l'ottima partita di martedì contro l'Alba.

Ad

Il quintetto base scelto da coach Dimitris Itoudis per il suo CSKA Mosca: Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Nikita Kurbanov, Johannes Voigtmann e Nikola Milutinov.

Eurolega Milano sfida il CSKA: difesa e fisicità le chiavi per vincere a Mosca IERI A 10:44

Ma anche il CSKA dovrà convivere con una situazione di rotazioni ridotte. Non ci saranno Will Clyburn e Semen Antonov, già out anche nell'ultima partita vinta contro l'Asvel, e nemmeno il grande ex reduce dal premio di MVP della settimana di Eurolega, Daniel Hackett, assenza annunciata poco prima della palla a due.

Situazione di emergenza, dunque, nel reparto esterni: Milano è costretta ancora una volta a pescare in profondità nel proprio roster e a re-inserire nei dodici Trey Kell, escluso dalla partita di martedì contro l'Alba in favore del rientrante Troy Daniels.

Shavon Shields e Dinos Mitoglou, non saranno a disposizione nemmeno Jerian Grant (fermato dalla positività al coronavirus prima della partenza per la Russia) e Gigi Datome, tenuto a riposo per una lieve distorsione a una caviglia. Nel match di andata, opening-night della stagione di Eurolega, Milano si impose per 84-74 sul CSKA in una serata memorabile, segnata da tre quarti difensivi di altissimo livello. Oggi però l'Olimpia dovrà fare a meno di tanti protagonisti di quella partita: oltre ai lungodegenti, non saranno a disposizione nemmeno(fermato dalla positività al coronavirus prima della partenza per la Russia) e, tenuto a riposo per una lieve distorsione a una caviglia.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di CSKA Mosca-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il 22° turno di Eurolega!

Eurolega CSKA Mosca-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming IERI A 10:44