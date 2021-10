L'indiscrezione avrebbe avuto del clamoroso, se solo avesse trovato conferme ufficiali. Ieri sera Marca ha infatti rilanciato l'ipotesi della creazione di una nuova competizione, nata dalla sinergia tra NBA e FIBA: l'idea di una NBA Europa, sul modello di quanto avvenuto con la Basketball Africa League, sarebbe arrivata sul tavolo delle due federazioni, ma non solo. Il commissioner NBA, Adam Silver, avrebbe infatti già inviato una missiva a Jordi Bertomeu (Presidente e CEO di Euroleague Basketball) per informarlo della decisione, mettendolo sostanzialmente spalle al muro perché, sempre stando a Marca, la nuova competizione dovrebbe partire in meno di nove mesi, per la stagione 2022-23. Lo scoop giornalistico - se tale vogliamo definirlo, almeno per ora - sarebbe stato però prontamente revisionato dalla stessa FIBA. Secondo quanto raccolto da fonti interne alla stessa Federazione Internazionale, Eurohoops ha infatti confermato l'avvenuto incontro, a metà settembre, di Bertomeu e degli shareholders di ECA (Euroleague Commercial Assets), ovverosia gli azionisti, quindi anche i club di EuroLega, proprio su invito della FIBA, per affrontare nuovamente il tema dell'unificazione del basket europeo. In tale riunione, NBA sarebbe stata invitata quale partner di lungo corso e soggetto fondamentale per l'evoluzione della pallacanestro in tutto il mondo, ma non si sarebbe affrontato il discorso di una potenziale nuova lega europea.

L'idea di un rinnovamento a 360° del basket continentale circola da anni. A oggi, con ben quattro competizioni - due ECA (EuroLega ed EuroCup), due FIBA (Basketball Champions League e FIBA Europe Cup) - la dispersione potenziale di pubblico e investitori è evidente. Come altrettanto lampante pare essere l'insoddisfazione di molti club per un modello di sport-business non più sostenibile, specie dopo i devastanti effetti che la pandemia da COVID-19 ha prodotto anche sul mondo della palla a spicchi. Sempre secondo Marca, il principale ostacolo alla riunificazione del basket starebbe nei diritti tv: nel 2015 Euroleague Basketball ha infatti firmato un accordo decennale da 630 milioni di € con IMG (International Management Group), una compagnia sportiva globale, leader nel settore, con una penale di 10/15 milioni prevista per tutti quei club che dovessero recedere anticipamente. Stando alle informazioni riportate da Marca, i club in questione potrebbero essere ben sette - anche se non vengono specificati quali - ma le penali sarebbero così salate da osteggiare, almeno per tre anni ancora, qualsiasi ipotesi di una nuova competizione europea. Come sempre, in questo sport, si attendono sviluppi e news ufficiali: queste ultime, ancora, latitano.

