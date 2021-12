AX Armani Exchange Milano. L'Olimpia sarà costretta ad aggiungere due ulteriori doppi turni settimanali per recuperare Le due partite rinviate a causa del grosso focolaio di coronavirus scoppiato all'interno del gruppo squadra poco prima di Natale appesantiranno il calendario dei prossimi due mesi dell'. L'Olimpia sarà costretta ad aggiungereper recuperare i match contro Alba Berlino e Zalgiris Kaunas.

Il board di Eurolega ha fissato la partita casalinga contro l'Alba per martedì 18 gennaio, dando vita a un duplice doppio turno: Milano volerà a Barcellona martedì 11, sfiderà l'Unics Kazan in casa giovedì 13, tornerà in campo, come detto, contro la formazione tedesca martedì 18 e sarà poi di scena a Mosca, contro il CSKA, venerdì 21.

La trasferta lituana contro lo Zalgiris Kaunas è stata invece riprogrammata per martedì 8 febbraio, all'interno di un altro duplice doppio turno. Milano volerà a Belgrado per affrontare la Stella Rossa martedì 1, tornerà ad Assago per ospitare il Fenerbahçe Istanbul giovedì 3, ripartirà per Kaunas martedì 8 e rientrerà alla base per accogliere il Baskonia giovedì 10.

