a livello di Eurolega non esistono squadre scarse. Piuttosto, eccezion fatta per i due quarti di congiunzione tra una partita e l'altra (l'ultimo di Monaco e il primo contro il Panathinaikos), si sono rivisti tutti gli aspetti dell'Olimpia di inizio stagione. Quella che, con otto vittorie in nove gare, aveva vissuto due mesi da miglior squadra d'Europa. Due vittorie dopo quattro sconfitte consecutive . Due vittorie che valgono un tesoro, a livello mentale, per preparare e affrontare il big-match di giovedì sera contro il Real Madrid. Milano ha saputo sfruttare il calendario e piegare due avversarie con qualche difficoltà di organico, ma circoscrivere i successi sulle lacune altrui sarebbe sbagliato e riduttivo:. Piuttosto, eccezion fatta per i due quarti di congiunzione tra una partita e l'altra (l'ultimo di Monaco e il primo contro il Panathinaikos),. Quella che, con otto vittorie in nove gare, aveva vissuto due mesi da miglior squadra d'Europa.

La difesa ritrovata: Milano di nuovo al top in Europa

L'Eurolega è un campionato di difese. E la difesa, dopo le sbandate della striscia negativa, è tornata a mordere. 44 punti concessi in 32 minuti a Monaco, contro una squadra che si presentava all'appuntamento con il terzo miglior attacco del torneo. 54 concessi in tutta la partita al Panathinaikos, soltanto 71.67 punti subiti a partita, leader in questa speciale categoria statistica. I numeri trovano conferma sul campo. Nell'atteggiamento collettivo, nella coordinazione tra reparti, nel lavoro di aiuto e recupero dal lato debole. Tutti aspetti completamente saltati . E la difesa, dopo le sbandate della striscia negativa, è tornata a mordere., contro una squadra che si presentava all'appuntamento con il terzo miglior attacco del torneo 35 dei quali negli ultimi 30 minuti , e 17 palle perse forzate. I numeri dicono che l'Olimpia è tornata a essere la difesa migliore del continente:, leader in questa speciale categoria statistica. I numeri trovano conferma sul campo.. Tutti aspetti completamente saltati a Kazan (97 punti subiti), nel match interno contro l'Olympiacos (92 nell'unico ko casalingo finora) e nella trasferta di Berlino , dove l'Alba ha massacrato la difesa biancorossa con tagli continui dal lato debole.

Devon Hall stoppa Daryl Macon, AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos Opap Atene, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Ora Milano ha ritrovato i suoi punti saldi. Dal lavoro sul pallone di Malcolm Delaney, tornato in pieno ritmo-partita dopo il mese di stop per infortunio, ai tentacoli di Shavon Shields e Devon Hall pronti a soffocare qualsiasi avversario sul perimetro. Shields non sta vivendo un periodo realizzativo brillante (6/19 nelle ultime due gare) ma sta giocando una pallacanestro difensiva straordinaria, anche e soprattutto in situazioni di aiuto e cambio a centro-area. Hall ha recuperato quella lucidità un po' persa nell'ultimo mese per affaticamento: ora, gambe e mentalità sono quelle giuste. Quelle che, a inizio stagione, lo avevano contrassegnato come grandissima sorpresa del mercato estivo.

In mezzo all'area l'Olimpia è tornata a costruire un fortino, trovando nuovi equilibri per tamponare l'assenza, pesantissima, di Dinos Mitoglou. Nelle ultime due partite ha concesso un risicato 41.8% da due e forzato 30 palle perse complessive. Lo ha fatto con la rinascita della coppia Kyle Hines-Nik Melli, tornati su livelli altissimi di aggressività, attenzione, concentrazione e intelligenza difensiva, con il supporto del sorprendente Ben Bentil e la risalita di Pippo Ricci, senza punti contro il Panathinaikos ma pronto a regalare una ventina di minuti di grande intensità e sacrificio.

Attacco: gerarchie ristabilite e crescita dei veterani

Poi c'è l'altro lato della medaglia. E del campo. Perché le partite si vincono facendo canestro. L'Olimpia non sta scintillando ma ha ritrovato concretezza, quelle gerarchie smarrite con le assenze in contemporanea di Mitoglou e Delaney e, soprattutto, leadership. I suoi veterani hanno alzato il livello. A esclusione del quarto periodo di Monaco, dove i nervi fumanti gli hanno oscurato la mente, Malcolm Delaney ha giocato due partite di grande gestione e controllo. Alle sue spalle, Sergio Rodriguez ha avuto i suoi spazi e i suoi tempi per inserirsi e piazzare quelle folate decisive dalla panchina. Quelle mitragliate sparate in un lampo che spaccano gli equilibri in maniera improvvisa, dura e concreta. In vernice, Kyle Hines sta punendo le difese sfruttando la sua atipicità, battendo in astuzia e rapidità avversari più lenti e pesanti. I 14 punti segnati contro il Panathinaikos valgono la sua miglior prestazione offensiva dal 2 ottobre 2020, quando ne segnò 16 nella vittoria in overtime a Monaco di Baviera che aprì la scorsa stagione.

Malcolm Delaney in penetrazione, AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos Opap Atene, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Troy Daniels. un giocatore molto differente da quello spaesato, titubante e timido di inizio stagione. Milano sembra avere un Daniels più inserito, più in fiducia e, soprattutto, mosso da un linguaggio del corpo diverso. Un giocatore con un altro atteggiamento difensivo, con un'altra fisicità, con uno sguardo e una concentrazione più in linea con il nuovo basket con cui si sta approcciando dopo una carriera da puro specialista oltreoceano. In tutto questo si infila anche Coach Ettore Messina ha speso parole al miele per lui . Il minutaggio di pura qualità a disposizione è probabilmente ancora ristretto, ma le ultime due gare hanno mostratoda quello spaesato, titubante e timido di inizio stagione. Milano sembra avere un Daniels più inserito, più in fiducia e, soprattutto, mosso da un linguaggio del corpo diverso. Un giocatore con un altro atteggiamento difensivo, con un'altra fisicità, con uno sguardo e una concentrazione più in linea con il nuovo basket con cui si sta approcciando dopo una carriera da puro specialista oltreoceano.

