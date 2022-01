Stella Rossa e suonano subito gli allarmi. Perché se c'è una squadra poco digeribile per l'Olimpia è proprio quella della capitale serba. Nell'epoca dell'Eurolega moderna, la Stella Rossa ha sempre incarnato alla perfezione la figura del grande spauracchio. Milano ha spezzato una tremenda striscia di 6 sconfitte consecutive soltanto lo scorso 30 marzo, conquistando Dicie suonano subito gli allarmi. Perché se c'è una squadra poco digeribile per l'Olimpia è proprio quella della capitale serba. Nell'epoca dell'Eurolega moderna, la Stella Rossa ha sempre incarnato alla perfezione la figura del grande spauracchio. Milano ha spezzato una tremenda striscia di 6 sconfitte consecutive soltanto lo scorso 30 marzo, conquistando una bella vittoria esterna che valse il ritorno ai playoff dopo sette anni di attesa. E, a fine ottobre, nelle fasi iniziali della stagione in corsa, ha infranto anche il tabù casalingo, piegando la Stella Rossa 79-62 sul parquet del Forum grazie a un primo quarto di grande forza difensiva (24-6 dopo i primi dieci minuti).

Ora, dopo essersi ripresa il terzo posto in solitaria in classifica con quattro successi consecutivi, gli ultimi tre dettati quasi esclusivamente dalla qualità del sistema difensivo , l'Olimpia si ritrova a fronteggiare la sua nemesi nel bel mezzo di un crocevia importante per la sviluppo della stagione: vincere martedì a Belgrado consoliderebbe la posizione nel gruppone molto serrato di fascia medio-alta e darebbe ulteriore gas per affrontare con enorme fiducia la sfida casalinga di giovedì contro il Fenerbahçe, alimentando le chance di passare indenni l'ennesimo doppio turno dai contorni sfibranti.

Ad

Austin Hollins in palleggio contro Gigi Datome, AX Armani Exchange Milano-Stella Rossa mts Belgrado, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Eurolega Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming UN' ORA FA

Stella Rossa mts Belgrado: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 2 Stefan Lazarevic guardia 198 3 Nate Wolters playmaker 193 7 Dejan Davidovac ala 202 9 Luka Mitrovic ala 206 10 Branko Lazic guardia 195 12 Nikola Kalinic ala 202 13 Ognjen Dobric guardia 200 14 Austin Hollins guardia 193 19 Marko Simonovic ala 203 20 Nikola Ivanovic playmaker 191 27 Stefan Markovic playmaker 198 30 Aaron White ala 206 32 Ognjen Kuzmic centro 213 33 Maik Zirbes centro 207 Coach Dejan Radonjic - -

I temi portanti: grandi difese e ritmo controllato

di grandi difese e controllo del ritmo. Nonostante il 14esimo posto in graduatoria, la squadra di coach Radonjic è quarta per punti subiti (73.4, soltanto tre in più dell'Armani, 5-4 a fronte dell'8-12 generale. Non solo. Proprio come Milano, la Stella Rossa ama giocare a un passo controllato, abbassando il numero dei possessi per tamponare i limiti offensivi (è ultima per punti segnati, 72.2), ma, allo stesso tempo, è pronta a sfruttare ogni minima possibilità in velocità e ripartenza in un'alternanza particolarissima di gestione del ritmo. Stella Rossa-Olimpia Milano sarà una partita. Nonostante il 14esimo posto in graduatoria, la squadra di coach Radonjic è(73.4, soltanto tre in più dell'Armani, miglior difesa in assoluto del torneo ) e particolarmente temibile sul parquet di casa, dove vanta un record positivo dia fronte dell'8-12 generale. Non solo. Proprio come Milano, la Stella Rossa, abbassando il numero dei possessi per tamponare(è ultima per punti segnati, 72.2), ma, allo stesso tempo, è prontain un'alternanza particolarissima di gestione del ritmo.

24-6 e soffocando nuovamente la Stella Rossa nel finale, quando strozzò un pericoloso tentativo di rimonta concedendo soltanto 12 punti nel quarto conclusivo. Fu la miglior serata stagionale di Kaleb Tarczewski (10 punti, unica doppia cifra dell'anno), utilissimo nel reggere la sfida con il front-court avversario, pesante ma poco dinamico. Mantenere una difesa intensa, fisica e solida è l'arma migliore per spuntare un sistema offensivo già di per sé non particolarmente brillante, ma, sul lato opposto, l'Olimpia dovrà essere in grado di superare i suoi limiti offensivi, particolarmente evidenti nelle ultime due partite. E qui, la gara d'andata resta un esempio a sé. Quali indicazioni può dare la vittoria nella gara d'andata? Milano si impose con una partita solidissima nella propria metacampo , prendendo subito possesso dell'inerzia con un parzialone iniziale die soffocando nuovamente la Stella Rossa nel finale, quando strozzò un pericoloso tentativo di rimonta concedendonel quarto conclusivo. Fu la miglior serata stagionale di(10 punti, unica doppia cifra dell'anno), utilissimo nel reggere la sfida con il front-court avversario, pesante ma poco dinamico. Mantenereè l'arma migliore per spuntare un sistema offensivo già di per sé non particolarmente brillante, ma, sul lato opposto, l'Olimpia dovrà essere in grado di superare ilimiti offensivi, particolarmente evidenti nelle ultime due partite. E qui, la gara d'andata resta un esempio a sé.

Troy Daniels al tiro contro Branko Lazic, AX Armani Exchange Milano-Stella Rossa mts Belgrado, Eurolega 2021-22 Credit Foto Getty Images

Troy Daniels, grande arma offensiva nelle ultime due vittorie contro CSKA (13 punti) e Zalgiris (12), venendo in soccorso alle difficoltà offensive biancorosse con la sua qualità balistica eccezionale, ma una difesa ben organizzata come quella della Stella Rossa avrà contromosse sicure da mettere in atto. Perché Milano, in quell'occasione, poteva contare su Shavon Shields (top-scorer con 18 punti) e Dinos Mitoglou (9 in soli 16 minuti dalla panchina), oggi entrambi ai box, e aveva sfoderato per la prima vera volta in stagione on-fire con 12 punti in 15 minuti . Daniels ha funto danelle ultime due vittorie contro CSKA (13 punti) e Zalgiris (12), venendo in soccorso alle difficoltà offensive biancorosse con la sua qualità balistica eccezionale, ma una difesa ben organizzata come quella della Stella Rossa avrà contromosse sicure da mettere in atto.

Secondo punto di interesse: nel match del Forum, la Stella Rossa si presentò a ranghi ridotti, priva di Nikola Ivanovic (fermato dal covid) e dell'ex Aaron White, all'epoca infortunato. Nate Wolters giocò una partita di bassissimo livello, e la regia rimase nelle mani del giovane e volitivo Aleksa Uskokovic. Oggi la Stella Rossa può vantare non solo sul recuperato Ivanovic ma anche su Stefan Markovic, grande rivale nelle ultime due stagioni in maglia Virtus Bologna. Un giocatore che, proprio come White, avrà sicuramente stimoli extra da riversare sul parquet.

Eurolega Dentro i numeri: Milano è la miglior difesa dell'Eurolega moderna 29/01/2022 A 11:10