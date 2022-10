E se dopo essere entrata nei mercati di Parigi e Londra attraverso l'Eurocup, ECA pensasse di espandersi anche in Medio Oriente? L'idea potrebbe rivelarsi meno assurda del previsto. Anzi, il progetto sarebbe già sul tavolo, pronto per essere discusso nel mese di ottobre.

Gli sceicchi di Dubai puntano ad allargare i propri interessi anche nel mondo cestistico, e stanno sondando ECA per la possibilità di ottenere una wild-card in un futuro relativamente prossimo per la creazione di una nuova squadra. La Coca-Cola Arena di Dubai, impianto modernissimo da 17.000 posti inaugurato nel 2019, ospiterebbe le gare casalinghe del team e fungerebbe da struttura introduttiva ospitando le Final Four per tre anni consecutivi.

Kakà posa con il trofeo dei Mondiali 2022 davanti alla Coca-Cola Arena di Dubai

Secondo quanto riportato dalla stampa greca, gli sceicchi avrebbero già preso contatti con ECA e organizzato un meeting a Dubai in ottobre per discutere i dettagli del progetto. Uno dei magnati interessati opera nel settore degli alberghi di lusso, e si sarebbe offerto per occuparsi dell'accoglienza delle squadre nell'eventualità in cui ECA scegliesse la Coca-Cola Arena per organizzare una delle prossime edizioni delle Final Four. Secondo le prime indiscrezioni, l'ingresso della squadra di Dubai sarebbe vista di buon occhio dagli altri 13 club con licenza permanente.

Lo sbarco a Dubai non sarebbe però previsto per le Final Four del 2023. La sede che ospiterà l'atto conclusivo del torneo non è stata ancora annunciata ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da basketnews, la Zalgirio Arena di Kaunas sarebbe, al momento, l'opzione più convincente. Nonostante sia uno dei palazzi più grandi (15.450 posti), accoglienti e gremiti d'Europa (record di pubblico casalingo ormai assicurato in ogni stagione), non ha mai ospitato le Final Four.

