Bayern-Olimpia. Ancora Bayern-Olimpia, a meno di 6 mesi di distanza dalla serie-playoff all'ultimo sangue che portò Milano alle Final Four dopo ventinove anni di attesa. E ancora Andrea Trinchieri contro Ettore Messina, splendida battaglia tra le menti cestistiche italiane più fini. Un confronto in cui punta a subentrare presto anche Sergio Scariolo con la sua Virtus Bologna.

allo stesso livello. Reduci da un campionato alla pari (21-13, stesso record finale) e da una serie altrettanto equilibrata e tirata fino all'ultimo possesso. Oggi, Milano e Bayern vivono due momenti differenti. L'Olimpia, arrivata più pronta e in salute alla partenza della regular-season, cavalca la sua miglior partenza di sempre nell'epoca dell'Eurolega moderna (5-0). Il Bayern (1-4), invece, si è appena tolto dal fondo della classifica, Lo scorso 4 maggio, serata di quell'epica gara-5 che chiuse la serie con un brivido pazzesco a stritolare la schiena dei tifosi biancorossi, lasciammo due squadre sostanzialmente. Reduci da un campionato alla pari (, stesso record finale) e da una serie altrettanto equilibrata e tirata fino all'ultimo possesso. Oggi, Milano e Bayern vivono due momenti differenti. L'Olimpia, arrivata più pronta e in salute alla partenza della regular-season, cavalca(5-0). Il Bayerninvece, si è appena tolto dal fondo della classifica, vincendo la prima partita in rimonta e in volata contro lo Zalgiris

FC Bayern Monaco: il roster 2021-22

Eurolega Bayern Monaco-Olimpia Milano in diretta TV e LIVE-Streaming 6 ORE FA

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Nick Weiler-Babb guardia 196 1 DeShaun Thomas ala 201 2 Corey Walden play-guardia 188 8 Othello Hunter centro 203 10 Ognjen Jaramaz guardia 193 11 Vladimir Lucic ala 204 12 Jason George ala 198 13 Andreas Obst guardia 191 14 Nihad Dedovic guardia 199 21 Augustine Rubit ala 203 26 Marvin Ogunsipe ala 204 31 Zan Mark Sisko play 189 32 Darrun Hilliard guardia 198 34 Gavin Schilling ala-centro 206 43 Leon Radosevic centro 208 Coach Andrea Trinchieri - -

Mercato, punti di forza e debolezze: com'è cambiato il Bayern Monaco

Le Final Four sfiorate hanno spinto il Bayern a cambiare tanto nel mercato estivo. La profondità è aumentata, e la squadra è attrezzata per puntare al ritorno ai playoff nonostante l'inizio stagionale complesso. Servirà tempo per gestire la transizione e l'amalgama, perché il Bayern ha toccato tanti ruoli chiave della scorsa stagione.

La regia ha portato Corey Walden a rimpiazzare Wade Baldwin, vero spauracchio nella serie contro Milano. Walden, più realizzatore che playmaker (13.2 punti di media), dividerà i compiti con Nick Weiler-Babb e Zan Sisko, giovane in grande crescita. Il ruolo di leader offensivo è stato coperto, finora, da Darrun Hilliard, che a Monaco potrebbe trovare la nicchia giusta per espoldere nel prime della sua carriera (15.6 punti nelle prime cinque gare). Dalla panchina si alzano Ognjen Jaramaz e Andreas Obst, due rookie a livello di Eurolega, ma con grande potenziale: il secondo tenderà a soffrire in difesa, ma è un tiratore micidiale.

Ma i cambiamenti più grandi sono arrivati nel front-court, lì dove il Bayern aveva costruito una delle muraglie più solide della scorsa stagione. Out lo sfortunatissimo Paul Zipser (ancora fermo dopo la grave emorragia cerebrale sofferta durante i playoff di Bundesliga), James Gist, Jalen Reynolds e JaJuan Johnson, dentro un altro trittico ruvido, solido, fisico e di esperienza composto da DeShaun Thomas, Augustine Rubit e l'intramontabile Othello Hunter. Thomas, in particolare, sta avendo già grande impatto (11.4 punti e 4.6 rimbalzi).

Vladimir Lucic al tiro contro Kyle Hines, AX Armani Exchange Milano-FC Bayern Monaco, Eurolega 2020-21 Credit Foto Getty Images

Complici i volti nuovi da inserire e i tanti infortuni che hanno decimato la squadra già durante le settimane di preparazione, il Bayern non ha espresso un basket di grande qualità. Almeno finora. L'attacco fatica tendendo al ristagno (soltanto 71.2 punti segnati in media), e paga la mancanza di un vero playmaker costruttore. Ma, soprattutto, è pesata l'assenza di Vladimir Lucic, leader della scorsa stagione. Il serbo è rientrato debuttando la scorsa settimana nella vittoria contro lo Zalgiris senza dare alcun segno di ruggine. E, non a caso, è arrivata la W.

una squadra con l'anima di coach Trinchieri. -16, ne è un chiarissimo esempio. Il Bayern ha grande forza fisica, difensiva e di compattezza globale. Quando tutte le tessere del puzzle avranno trovato il proprio posto, diventerà una squadra molto rognosa e difficile da battere. Nonostante le sconfitte e la partenza difficile, il Bayern resta sempre E il successo contro lo Zalgiris , una grande rimonta di squadra dal, ne è un chiarissimo esempio.. Quando tutte le tessere del puzzle avranno trovato il proprio posto, diventerà una squadra molto rognosa e difficile da battere.

Le chiavi della partita: come Milano può battere il Bayern

assenza di Malcolm Delaney, Dopo aver goduto del tepore casalingo del Forum per tre gare consecutive, Milano affronta una trasferta complicatissima. Le ruggini della scorsa serie playoff sono ancora ben incrostate sulle menti dei reduci. Il Bayern ha ripreso fiducia togliendo finalmente lo zero dalla casellina delle vittorie. Ha ritrovato il suo leader in Vladimir Lucic. E Milano, invece, dovrà gestire la pesantissima out per tre settimane dopo l'infortunio muscolare sofferto nel finale del match contro l'Asvel Villeurbanne.

una delle migliori difese sul perimetro dell'intero continente. Ci sarà più spazio per Sergio Rodriguez, Jerian Grant, al momento il giocatore più in difficoltà sul piano mentale e tecnico. Non entrato contro l'Asvel, Senza Delaney, l'Olimpia perde il suo generale, un uomo di enorme personalità, carattere ed esperienza, un trascinatore offensivo ma, soprattutto, la chiave di volta per continuare a sostenere l'efficacia di. Ci sarà più spazio per reduce da una grande partita in campionato contro la Fortitudo . Il Chacho darà brillantezza offensiva a una squadra che non ha ancora trovato piena alchimia, ma rischia di pagare altrettanto nella metacampo opposta. E allora, Milano avrà necessità di spremere un qualche contributo da, al momento il giocatore più in difficoltà sul piano mentale e tecnico. Non entrato contro l'Asvel, Grant è partito titolare nella trasferta di Bologna , senza però riuscire a dare segnali solidi.

Shavon Shields #31 of AX Armani Exchange Milan during the 2020/2021 Turkish Airlines Euroleague Play Off Game 3 between FC Bayern Munich and AX Armani Exchange Milan at Audi Dome on April 28, 2021 in Munich, Germany. Credit Foto Getty Images

battaglia sul piano fisico sarà determinante. Il Bayern ha stravolto il suo reparto lunghi, ma non ha perso peso, potenza e ruvidità. Finora, l'Olimpia ha dimostrato di saper controllare front-court tradizionalmente ostici, vincendo sempre la lotta a rimbalzo e fornendo alternative all'attacco con Nik Melli, Dinos Mitoglou, le fiammate di Pippo Ricci e le gambe fresche di Kyle Hines, quasi sempre risparmiato in campionato. Milano ha trovato buone risposte con il quintettone nelle ultime partite ( Lasarà determinante. Il Bayern ha stravolto il suo reparto lunghi, ma non ha perso peso, potenza e ruvidità. Finora, l'Olimpia ha dimostratovincendo sempre la lotta a rimbalzo e fornendo alternative all'attacco con Nik Melli, Dinos Mitoglou, le fiammate di Pippo Ricci e le gambe fresche di Kyle Hines, quasi sempre risparmiato in campionato. Milano ha trovato buone rispostenelle ultime partite ( Ricci o Datome da ala piccola ), un assetto che potrebbe essere rispolverato anche a Monaco.

Vladimir Lucic è l'osservato speciale. Mani pienissime, dunque, per Shavon Shields, che dovrà essere in grado di performare da grande leader su entrambe le metacampo. Serviranno, e parecchio, i punti degli esterni. Occhi puntati su Devon Hall ma anche su Troy Daniels, l'Olimpia ha ritrovato fluidità e precisione. Ora è la terza miglior squadra per percentuale da tre (39.1%) e prima per numero di triple realizzate a partita (10.8). Numeri interessanti per affrontare una difesa tosta come quella del Bayern: aprire il campo, tenere il ritmo alto ed evitare il ristagno dell'attacco con invenzioni in isolamento da gioco rotto saranno tutti fattori-chiave. Sul perimetro,è l'osservato speciale. Mani pienissime, dunque, per, che dovrà essere in grado di performare da grande leader su entrambe le metacampo.. Occhi puntati suma anche su reduce da un brevissimo cameo con l'Asvel ma ora atteso a dare un contributo maggiore. Dopo gli inizi difficili sul perimetro,. Ora è la terza miglior squadra per percentuale da tree prima per numero di triple realizzate a partitaNumeri interessanti per affrontare una difesa tosta come quella del Bayern:con invenzioni in isolamento da gioco rotto saranno tutti fattori-chiave.

Eurolega Milano, altra tegola: tre settimane di stop per Malcolm Delaney 23/10/2021 A 09:37