L'Eurolega ha finalmente il suo calendario! Diramata oggi l'della massima competizione europea per club., condella stagione regolare nel. L' Olimpia Milano è l'unica italiana in corsa e dovrà affrontare un'altra annata complicata, non solo per il numero delle partite da giocare, ma anche per le tempistiche dovute ai viaggi in trasferta. Il r, che qualche mese fa è valso al club turco la prima affermazione in EuroLega, si giocherà il(13° turno), mentre i biancorossi di coach Ettore Messina affronteranno i campioni d'Europa nel primo doppio turno della stagione. Ben: 12-13 e 14-15 ottobre (3° e 4°), 26-27 e 28-29 ottobre (6° e 7°), 16-17 e 18-19 novembre (10° e 11°), 14-15 e 16-17 dicembre (15° e 16°), 11-12 e 13-14 gennaio (20° e 21°), 1-2 e 3-4 febbraio (24° e 25°), 22-23 e 24-25 marzo (31° e 32°).dovrà sfruttare al meglio il calendario già dall'inizio, avendo bene più turni consecutivi tra le mura amiche del Mediolanum Forum di Assago. Attenzione poi ai: dal 12 al 19 novembre l'Olimpia giocherà infatti a Istanbul (contro il Fenerbahce), a Kazan e a San Pietroburgo, mentre dal 24 febbraio al 10 marzo 2022 sarà ospite di Olympiacos, Panathinaikos e Real Madrid.