Questo il commento a caldo di coach Ettore Messina dopo la sconfitta della sua AX Armani Exchange Milano per 74-70 sul campo dello Zenit San Pietroburgo, un risultato che ha tolto l'Olimpia dalla vetta della classifica.

"È stata una battaglia. Entrambe le squadre hanno combattuto, a noi sono mancati un paio di tiri, che abbiamo sbagliato, e abbiamo concesso qualche possesso supplementare alla fine, negli ultimi tre o quattro minuti. Ma dobbiamo essere orgogliosi di come abbiamo lottato, dello sforzo fatto, anche per merito della difesa dello Zenit. Complimenti a Coach Pascual e allo Zenit per la vittoria".

