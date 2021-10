Coach Ettore Messina commenta a caldo il successo conquistato dalla sua AX Armani Exchange Milano per 83-72 sul Maccabi Playtika Tel Aviv, buono per tenere la testa della classifica di Eurolega con un record perfetto 3-0. L'allenatore biancorosso sottolinea la prova difensiva di squadra e di Malcolm Delaney su Scottie Wilbekin, esprime soddisfazione per l'exploit di Dinos Mitoglou e si prepara al big-match di venerdì sera contro i campioni d'Europa dell'Anadolu Efes Istanbul.

"È stata una bella vittoria in una giornata che ha dimostrato quanto sia difficile vincere in EuroLeague. Ovviamente, abbiamo giocato un primo tempo di alto livello, abbiamo conquistato un largo vantaggio che non avevamo mai avuto in questa stagione e non l’abbiamo gestito benissimo. Nella ripresa siamo entrati in campo un po’ molli, ma la difesa non è mai venuta meno e ogni volta che abbiamo mosso la palla abbiamo costruito buoni tiri. Sono molto contento per Dinos Mitoglou che ha mostrato il suo potenziale, sono molto contento per la prova di Malcolm Delaney soprattutto in difesa sul loro giocatore più pericoloso. L’ha fatto con l’aiuto della squadra ma è stata una grande prova difensiva la sua. Adesso continuiamo a lavorare e ci prepariamo alla prossima partita che sarà difficile".

Qualità della difesa e identità di squadra

"Mi piace molto quando i giocatori mostrano il loro spirito, quando combattono in difesa e lo fanno con coesione, perché è testimone di un’identità che si sta creando ed è molto buona. Quando tieni sotto media un giocatore come Wilbekin le responsabilità sono da dividere. Giocatori come lui sono chiamati ogni sera a giocare ai massimi livelli e qualche volta capita che non succeda. Questo non toglie nulla al loro status. Sicuramente noi abbiamo fatto bene, abbiamo difeso il pick and roll in modo eccellente per gran parte della gara, ma non era la sua miglior serata".

La partita di venerdì contro l'Anadolu Efes Istanbul

"È una situazione anomala, ma è bello poterla giocare senza preoccuparci del loro stato di forma, di come verranno qui. Nel giro di un anno siamo diventati una squadra che ha fatto le Final Four e si è guadagnata il diritto di affrontare faccia a faccia i Campioni d’Europa senza preoccupazioni. Quindi ci giochiamo questa partita con orgoglio".

