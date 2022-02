al professor Bruno Carù. Il luminare della cardiologia è scomparso nella giornata di ieri, lunedì 7 febbraio, all'età di 87 anni. Ha lavorato per moltissimi anni nello staff medico dell'Olimpia, tra il 1981 e il 2009. Coach Ettore Messina apre il commento post-partita dedicando il successo della sua AX Armani Exchange Milano sul parquet dello Zalgiris Kaunas . Il luminare della cardiologia è scomparso nella giornata di ieri, lunedì 7 febbraio, all'età di 87 anni. Ha lavorato per moltissimi anni nello staff medico dell'Olimpia, tra il 1981 e il 2009.

"Prima di tutto vorrei ricordare il nostro grande Professor Carù. È una piccola cosa, ma vorrei dedicargli questa vittoria. Non è stata una partita facile, loro hanno avuto problemi per tutto l’anno, ma hanno sempre provato a competere. Il loro attacco è stato ben organizzato da Coach Zdovc, hanno sfruttato i mismatch soprattutto con Ulanovas in post basso e Lekavicius con la sua velocità. Abbiamo deciso di non raddoppiare per non esporci sui loro tiratori".

"Vincere in trasferta è sempre difficile, soprattutto in un’arena calda come questa. Abbiamo sbagliato qualche tiro aperto, ben costruito, ma questo recentemente per noi è stato un problema. Però abbiamo fatto qualche giocata importante nel finale, e sono state quelle che ci hanno dato la vittoria".

