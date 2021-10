"Questa è una vittoria molto importante. Non è mai facile vincere a Vitoria, contro un'ottima squadra e un grande allenatore come Dusko Ivanovic. I ragazzi hanno disputato una grande partita difensiva, hanno difeso come pazzi per 40 minuti e sono stati efficaci a rimbalzo. Non abbiamo avuto una grande serata in attacco, ma abbiamo mosso bene la palla e tirato sufficientemente bene, soprattutto l’abbiamo fatto nei momenti cruciali, quando era davvero importante. È stata una bella vittoria. L’Eurolega è una competizione tremenda, ogni partita è importante anche in questo momento della stagione. Ogni possesso lo è. C’è già stato un cambio di allenatore dopo due partite (Martin Schiller allo Zalgiris Kaunas, ndr), questo dice tutto di quanto sia esigente questa Lega".

Eurolega Milano è bella anche in trasferta: successo a Vitoria 78-64 UN' ORA FA

Eurolega Baskonia-Milano: la prima trasferta dell'Olimpia in LIVE-Blogging 3 ORE FA