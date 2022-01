"La chiave è stata trovare in panchina l’apporto di giocatori come Daniels e Kell che ci hanno dato tanto" - coach Ettore Messina nel post-partita di CSKA Mosca-Olimpia Milano.

Farsi trovare pronti. Quante volte abbiamo sentito queste parole. Così tante da averle quasi rese un trito cliché, una frase di circostanza da inserire in ogni commento pre e post-partita. In realtà, il "farsi trovare pronti" andrebbe slegato dal concetto generalizzato dell'intera squadra, e mirato su quei singoli giocatori che hanno realmente maggiori responsabilità e pressioni rispetto al consueto per motivi vari. Esattamente quello che è successo Trey Kell e Troy Daniels, chiamati a over-performare a livello di produzione e minutaggio per tamponare le rotazioni corte nel back-court biancorosso. . Quante volte abbiamo sentito queste parole. Così tante da averle quasi rese un trito cliché, una frase di circostanza da inserire in ogni commento pre e post-partita. In realtà, il "farsi trovare pronti" andrebbe slegato dal concetto generalizzato dell'intera squadra, e mirato su queiche hanno realmenterispetto al consueto per motivi vari. Esattamente quello che è successo nella vittoria dell'Olimpia a Mosca per, chiamati a over-performare a livello di produzione e minutaggio per tamponare le rotazioni corte nel back-court biancorosso.

I 13 punti sparati da Troy Daniels sono stati letali come proiettili di una mitraglia. In una serata in cui Milano ha dovuto fare i conti con l'assenza di Gigi Datome, sua principale bocca da fuoco sugli scarichi, Daniels ha incarnato alla perfezione l'archetipo del tiratore freddo e istintivo. Quello che guarda sempre il canestro ancor prima di aver messo le mani sul pallone e a cui basta il minimo spiraglio per considerare, quel tiro, un'ottima scelta. E, finché il box-score recita 4/7, quei tiri, anche se fuori portata per la stragrande maggioranza dei giocatori, restano un'ottima scelta.

livello di fiducia con cui ha approcciato la serata è consono alle sue caratteristiche di giocatore di flow e istinto, privo di qualsiasi freno imposto dalla timidezza, ma stupisce per il suo passato recente. Quello di un giocatore reduce da un periodo molto negativo, segnato Daniels si è inserito da subito nella partita contribuendo al +13 del primo quarto e ha poi piazzato cariche esplosive in un paio di momenti topici togliendo dalle secche l'attacco biancorosso. Ilcon cui ha approcciato la serata è consono alle sue caratteristiche di giocatore die istinto, privo di qualsiasi freno imposto dalla timidezza, ma stupisce per il suo passato recente. Quello di un giocatore reduce da un periodo molto negativo, segnato dall'infortunio sofferto nella gara contro il Real Madrid e dal lunghissimo stop per il focolaio di covid esploso a fine 2021. Daniels è stato l'ultimo giocatore a negativizzarsi e a poter assaggiare il parquet per qualche minuto soltanto nella partita di martedì contro l'Alba , mostrando però una mano comprensibilmente freddina. L'esatto contrario della versione vista deflagrare, invece, con il suo season-high in Eurolega a Mosca.

Se Daniels ha risposto alle aspettative che Milano riponeva in lui da tempo, quelle di un giocatore in grado di fornire sprazzi di grande produttività offensiva per rimpiazzare la dolorosa perdita di Kevin Punter, Trey Kell ha fatto ancora meglio. Trasformandosi in quella mini-versione di Shavon Shields che l'Olimpia spera di vedere con continuità per caratteristiche fisiche e tecniche, quelle di un due metri fisico, atletico e dotato di un repertorio offensivo pressoché completo.

sui campi di Barcellona e Mosca. Difficile trovare un battesimo di fuoco peggiore. Eppure, La situazione mentale di Kell era, se possibile, ancor più complessa rispetto a quella affrontata da Daniels. Nelle sue uniche due partite di Eurolega giocate finora è stato sguinzagliato, a freddo,. Difficile trovare un battesimo di fuoco peggiore. Eppure, dopo l'impatto sorprendente della scorsa settimana al Palau Blaugrana , Kell ha saputo andare oltre. Anzi, molto oltre, cancellando con un colpo di spugna la partita di basso livello giocata domenica a Pesaro che gli era costata il posto tra i dodici contro l'Alba.

L'ex-Varese ha dato a Milano un punto di riferimento nuovo sul perimetro. Un ball-handler da poter sfruttare per attaccare gli spazi dal palleggio, aggiungendo creatività, pericolosità e capacità di andare al ferro al sistema tendenzialmente compassato e perimetrale di coach Messina. Kell ha attaccato con costrutto le zone in cui era solito agire Shields, confermando quelle doti tecniche già viste nella sua esperienza con la Openjobmetis. E poi si è superato, aggiungendo una nuova dimensione mentale e caratteriale nella metacampo difensiva, dove ha lavorato in maniera ottimale sul pallone e si è mosso con tempismo, rapidità e intelligenza nelle situazioni di aiuto e recupero. Doti, queste, che a Varese stentavano a emergere, così come nelle sue primissime apparizioni in maglia Olimpia. Ma che, proprio come nel caso di Daniels, sono state giocoforza assimilate con rapidità per poter resistere in un ambiente e in un livello che non può permettersi sbavature.

