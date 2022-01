16-14 al 12' - Il Barça apre il quarto con una meraviglia di Jokubaitis in penetrazione. Per Milano torna in campo Delaney dopo quasi un mese.

14-14 FINE PRIMO QUARTO - Sanli colpisce dalla media con un piazzato. Rodriguez sorprende la difesa blaugrana in back-door e poi supera tutti in penetrazione sulla corsia centrale per quattro punti consecutivi. Il Barcellona risponde con Smits in avvicinamento a canestro e con un contropiede di Jokubaitis da palla persa di Kell.

8-10 all'8' - Sorpasso Olimpia con una tripla dal palleggio del Chacho.

8-7 al 6' - Momento di grave rottura offensiva per Milano, Devon Hall torna già in panchina con due falli rapidissimi. Entra Kell e sblocca la situazione con un runner molto elegante.

8-5 al 4' - Due palle perse consecutive di Rodriguez frenano l'avvio biancorosso. Mirotic impatta in lunetta (1/2) e Kuric sorpassa a rimbalzo d'attacco. Milano torna a segnare con un fade-away di Melli, ma Laprovittola brucia la retina con una gran tripla uscendo dai blocchi.

2-3 al 2' - L'Olimpia apre la partita con una tripla del Chacho. Il Barça segna i suoi primi punti con Mirotic.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è per Milano.

Lo starting-five scelto da coach Sarunas Jasikevicius per il Barcellona: Nicolas Laprovittola, Kyle Kuric, Nigel Hayes-Davis, Nikola Mirotic e Brandon Davies.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per Milano: Sergio Rodriguez, Jerian Grant, Nicolò Melli, Ben Bentil e Kyle Hines. Confermato il quintettone con Melli da ala piccola per fronteggiare un Barcellona che ama utilizzare un assetto pesante.

Nei 12 a referto per l'Olimpia c'è anche Trey Kell, al suo debutto ufficiale in Eurolega dopo aver vestito la maglia biancorossa per la prima volta in stagione domenica nel match di campionato contro Tortona.

Coach Ettore Messina non avrà a disposizione gli infortunati Shavon Shields, Gigi Datome e Dinos Mitoglou, ma recupera Malcolm Delaney, tenuto a riposo nelle due gare di campionato contro Virtus Bologna e Tortona per il riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Anche il Barcellona, però, ritrova Brandon Davies e Sergi Martinez, entrambi negativizzati dopo aver saltato il match di campionato di domenica contro Manresa. Sempre out i lungodegenti Nick Calathes e Alex Abrines.

Si tratta del 19° scontro diretto tra Barcellona e Olimpia nell'era dell'Eurolega moderna. I blaugrana sono in vantaggio 11-7 nel conto generale e 6-2 sul parquet di casa: Milano non vince in Catalogna da quattro anni.

8-1, prima di incappare in una serie negativa di quattro ko consecutivi. Nella gara d'andata, disputata lo scorso 4 novembre al Forum, Milano toccò il suo punto più alto della stagione con una grande vittoria per 75-70 , frutto di una straordinaria prestazione difensiva. Grazie a quel successo, bissato poi la settimana successiva con un trionfo altrettanto spettacolare a Istanbul , l'Olimpia prese la testa della classifica con un record di, prima di incappare in una serie negativa di quattro ko consecutivi.

15-3) nonostante un focolaio di covid da 18 positivi tra giocatori e staff tecnico. I blaugrana sono tornati in campo domenica, in campionato, con una formazione molto rimaneggiata, Il Barcellona, ancora capolista () nonostante la pesantissima sconfitta sofferta nella trasferta di Vitoria lo scorso 30 dicembre, ha rimandato la gara della scorsa settimana contro il CSKA Mosca per l'esplosione di. I blaugrana sono tornati in campo domenica, in campionato, con una formazione molto rimaneggiata, perdendo in casa contro Manresa per 96-95 in overtime

Zalgiris Kaunas e l'impegno casalingo contro l'Alba Berlino, e ha poi visto rimandato anche il match della scorsa settimana contro lo Zenit San Pietroburgo a causa di un grosso focolaio che ha colpito la squadra russa proprio alla vigilia della partenza per l'Italia. L'Olimpia torna in campo in Europa dopo quasi un mese di stop e tre gare rinviate per problematiche relative a contagi da coronavirus . Milano non ha potuto affrontare la trasferta lituana contro loe l'impegno casalingo contro, e ha poi visto rimandato anche il match della scorsa settimana contro loa causa di un grosso focolaio che ha colpito la squadra russa proprio alla vigilia della partenza per l'Italia.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di FC Barcellona-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il 20° turno di Eurolega!

