Dopo la vittoria nello scontro al vertice col Barcellona che è valsa il primo posto in solitaria dopo otto giornate , un evento mai accaduto nell'epoca dell'Eurolega a girone unico, l'AX Armani Exchange Milano testerà la propria consistenza con. La prima tappa sarà a Istanbul, venerdì 12 novembre, contro il, e si proseguirà poi con il doppio turno in Russia tra(mercoledì 17) e(venerdì 19).

Il Fenerbahçe è soltanto decimo in classifica con un record di, ma è reduce da una bella vittoria esterna sul campo del CSKA Mosca con cui si è lasciato alle spalle un periodo molto sfortunato, segnato da tre sconfitte consecutive in volata contro Real Madrid (-1), Barcellona (-2) e Olympiacos (-2). Attenzione, dunque, a non sottovalutare una squadra che ha un potenziale molto più ampio rispetto a quanto possa suggerire, al momento, la classifica.

Gli scontri diretti nell'era dell'Eurolega moderna sono in netto favore del FenerbahçeIl campo di Istanbul è sempre stato tradizionalmente proibitivo per l'Olimpia, eccezion fatta per le mitiche Top 16 del 2014 e la sfida dello scorso anno, vinta da Milano 79-71 in regime, però, di porte chiuse per la pandemia di coronavirus. L'Armani ha comunque vinto due delle ultime quattro partite contro il Fener, spezzando così una lunga striscia di 10 sconfitte consecutive sofferte tra il 2015 e il 2019.