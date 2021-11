16-35 al 16' - Il parziale del Fener prosegue con un jumper di Vesely dalla media. L'Olimpia si sblocca con una gran tripla di Shields in step-back, ma arriva la replica di Henry dall'arco.

11-32 al 14' - Ricci a segno in contropiede in tap-in su errore di Shields. Risponde Hazer in penetrazione. Due errori del Chacho, il Fener punisce con De Colo in contropiede. Ora il Fenerbahçe sta prendendo confidenza: schiacciata di Vesely in contropiede dopo un air-ball di Mitoglou: 0-6 il break per la squadra di Djordjevic ed è Messina che ferma la partita chiamando time-out.

5-30 al 12' - Tarczewski apre il quarto schiacciando su assist del Chacho, poi tripla a segno anche per Mitoglou dalla punta. Il Fener risponde con un grande assist di De Colo per Booker. L'Olimpia continua a martellare dall'arco: tripla di Hall, e altro time-out obbligato per coach Djordjevic sul -25.

3-22 FINE PRIMO QUARTO - Milano segna ancora con la classica tripla in step-back dalla punta di Rodriguez. Il Fener si sblocca dal campo dopo nove minuti con il giovane Hazer. Altra tripla dalla punta di Hall dal palleggio. Primo quarto straordinario per l'Olimpia, in vantaggio di 19 punti con soli 3 subiti!

1-16 all'8' - Shields a segno dalla media, è il primo giocatore dell'Olimpia a referto dopo la sfuriata iniziale dei due grandi ex (Melli e Datome). 0/2 di Vesely in lunetta e Shields punisce con una tripla dall'angolo.

1-11 al 6' - Il primo punto del Fener arriva in lunetta con Vesely dopo oltre cinque minuti di siccità. Milano ancora a segna con un Datome molto attivo, poi Melli ruba e inchioda in contropiede il +10.

0-7 al 4' - Tripla di Datome comoda in transizione. Milano sta lavorando bene in difesa e a rimbalzo d'attacco. Melli segna su assist di Shields il +7 e costringe Djordjevic al time-out.

0-2 al 2' - Melli sblocca in tap-in su errore di Datome. Difese molto, molto superiori agli attacchi in questo avvio.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dal Fener.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua Olimpia: Hall, Shields, Datome, Melli e Hines. Confermato, dunque, l'assetto già visto nelle ultime partite dopo l'infortunio sofferto da Malcolm Delaney.

Lo starting-five scelto da coach Sasha Djordjevic per il suo Fenerbahçe: Henry, Shayok, Guduric, Booker e Vesely. Confermato De Colo nel suo nuovo ruolo di sesto uomo dalla panchina.

Nando De Colo e Jan Vesely. Il Fenerbahçe non è una squadra con un attacco particolarmente scintillante (soltanto 11esimo), ma è la terza miglior difesa del torneo e la seconda sul perimetro: forza tante palle perse (oltre 14 di media a partita) e tiene gli avversari al 28% scarso dall'arco. Milano si troverà ad affrontare una squadra molto profonda , ancora incentrata sull'asse eterno composto tra. Il Fenerbahçe non è una squadra con un attacco particolarmente scintillante (soltanto 11esimo), ma è lae la seconda sul perimetro: forza tante palle perse (oltre 14 di media a partita) e tiene gli avversari al 28% scarso dall'arco.

Gigi Datome torna per la seconda volta a Istanbul in maglia biancorossa Nik Melli si tratta del primo ritorno in assoluto in quella che fu la sua vecchia casa con coach Zeljko Obradovic prima dell'avventura NBA. Sono due i grandi ex di giornata:torna per la seconda volta a Istanbul in maglia biancorossa dopo l'ottima partita della scorsa stagione , mentre persi tratta del primo ritorno in assoluto in quella che fu la sua vecchia casa con coach Zeljko Obradovic prima dell'avventura NBA.

3-5, buono per la tre sconfitte consecutive sofferte in volata contro Barcellona, Real Madrid e Olympiacos. Il Fenerbahçe è reduce da un importantissimo successo esterno sul campo del CSKA Mosca , una vittoria che ha permesso alla formazione di coach Sasha Djordjevic di migliorare il record a, buono per la decima piazza in classifica (ora dodicesima dopo i risultati delle gare di giovedì sera). Ma attenzione! Il Fener non va sottovalutato, anzi, ha un roster di qualità molto superiore ai risultati raccolti finora, segnati dacontro Barcellona, Real Madrid e Olympiacos.

Kazan e venerdì 19 a San Pietroburgo). L'Olimpia si presenta sul parquet della Ulker Sports Hall da capolista solitaria dopo otto giornate (record di 7-1) per la prima volta nella storia dell'Eurolega moderna: è la prima di un trittico di trasferte che porterà la squadra di coach Ettore Messina in Russia nel doppio appuntamento della prossima settimana (mercoledì 17 ae venerdì 19 a San).

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Fenerbahçe Beko Istanbul-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il nono turno di Eurolega!

