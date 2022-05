I playoff si sono conclusi, definendo le quattro partecipanti al gran ballo di fine anno. Ora, le Final Four di Belgrado eleggeranno la squadra campione d'Europa. La kermesse conclusiva della stagione 2021-22 di Eurolega si terrà a Belgrado, nella cornice della Stark Arena, sede scelta in corso d'opera con la rinuncia a Berlino (opzione originale) a causa delle mancate rassicurazioni sulla possibilità di disputare un evento con porte aperte al 100% per le restrizioni legate al coronavirus. Il pubblico, assente nella scorsa edizione di Colonia, ha risposto in massa. Le Final Four sono già sold out.

tra giovedì 19 e sabato 21 maggio, in anticipo rispetto al consueto per altri eventi già programmati alla Stark Arena. Il primo match, in programma alle 18.00, vedrà i campioni in carica dell'Anadolu Efes Istanbul sfidare l'Olympiacos Pireo, Barcellona e Real Madrid daranno vita blancos sono in vantaggio 2-1 nei precedenti). Il torneo si svolgerà su tre giorni,, in anticipo rispetto al consueto per altri eventi già programmati alla Stark Arena. Il primo match, in programma alle 18.00, vedrà i campioni in carica dell'sfidare l' tornato alle Final Four dopo cinque anni di assenza . Ma il piatto forte della prima giornata arriverà alle 21.00, quandodaranno vita al quarto Clasico nella storia delle F4 (isono in vantaggio 2-1 nei precedenti).

La finalina di consolazione per il terzo posto è fissata per sabato 21, alle ore 16.00. Mentre il match per il titolo si disputerà sabato alle ore 19.00.

Final Four di Belgrado 2022: il calendario Credit Foto From Official Website

Final Four di Belgrado: partite, calendario e orari

giovedì 19 maggio, ore 18.00 - Olympiacos Pireo vs Anadolu Efes Istanbul

giovedì 19 maggio, ore 21.00 - FC Barcellona vs Real Madrid

sabato 21 maggio, ore 16.00 - finale per il 3°-4° posto

sabato 21 maggio, ore 19.00 - finale

