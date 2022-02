Toko Shengelia , squadra legata storicamente all'Armata Rossa, a causa dei gravissimi sviluppi del conflitto in Ucraina. Il suo esempio, il primo in questo particolarissimo momento storico, costituisce un segnale di rottura molto forte nei confronti di un Paese sempre più isolato dalla comunità internazionale, e sarà seguito da altri giocatori europei. Nella giornata di ieri, sabato 26 marzo, il georgiano aveva annunciato la volontà di lasciare il CSKA Mosca , squadra legata storicamente all'Armata Rossa, a causa dei gravissimi sviluppi del conflitto in Ucraina. Il suo esempio, il primo in questo particolarissimo momento storico, costituisce un segnale di rottura molto forte nei confronti di un Paese sempre più isolato dalla comunità internazionale, e sarà seguito da altri giocatori europei.

Il CSKA ha infatti annunciato che anche il lituano Marius Grigonis, il tedesco Johannes Voigtmann e il danese Iffe Lundberg hanno deciso di interrompere il rapporto con la squadra e rientrare nei rispettivi Paesi d'origine. Il caso di Grigonis è particolarmente significativo. L'ex-giocatore dello Zalgiris è nel primo anno di un ricchissimo triennale firmato in estate, e ha ricevuto pressioni fortissime da parte del governo lituano, molto preoccupato per la svolta militare nella politica estera di Putin, per lasciare la squadra. E lo stesso Zalgiris Kaunas ha comunicato che non intende giocare contro squadre russe (sono ancora in programma le gare di ritorno contro CSKA e Zenit San Pietroburgo), anche a costo di subire una sconfitta a tavolino per 0-20.

Ad

Eurolega Shengelia lascia il CSKA: "Non gioco per il club dell'esercito" IERI A 12:42

Non è chiaro se i giocatori faranno ritorno al CSKA se (e quando) la situazione in Ucraina dovesse trovare una soluzione diplomatica. I contratti non sono stati risolti in via ufficiale. Ma il mercato, al momento, non è un'opzione percorribile, almeno in Eurolega, che ha già visto chiudersi la finestra per gli scambi interni tra le squadre.

Daniel Hackett, Nikola Milutinov, Will Clyburn e coach Dimitris Itoudis, rimane invece a disposizione del club per preparare e disputare le prossime partite di campionato nazionale ed Eurolega. Ricordiamo che Il resto del team, compresi elementi di grandissimo spessore internazionale comee coach, rimane invece a disposizione del club per preparare e disputare le prossime partite di campionato nazionale ed Eurolega. Ricordiamo che il board di ECA ha vietato le trasferte in Russia , e il CSKA dovrà trovare una sede per disputare le sue gare casalinghe in campo neutro (la Serbia si sarebbe proposta).

14-10 ma fermo dallo scorso 10 febbraio. Sono state rinviate entrambe le gare in programma questa settimana contro Bayern Monaco e Barcellona. Poche ore prima del match poi rimandato contro la formazione bavarese, l'emittente tedesca Magenta Sport, che detiene i diritti per l'Eurolega in Germania, aveva comunque annunciato che non avrebbe trasmesso la partita. Il prossimo impegno sarà in programma venerdì 4 marzo contro il Real Madrid, in sede ancora da definirsi. Il CSKA è sesto in classifica con un record dima fermo dallo scorso 10 febbraio. Sono state rinviate entrambe le gare in programma questa settimana contro. Poche ore prima del match poi rimandato contro la formazione bavarese, l'emittente tedesca, che detiene i diritti per l'Eurolega in Germania, aveva comunque annunciato che. Il prossimo impegno sarà in programmacontro il, in sede ancora da definirsi.

Eurolega Eurolega cancella le trasferte in Russia: si giocherà in campo neutro IERI A 17:50