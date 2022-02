65.0 punti fatti, 57.3 subiti. Nelle ultime tre gare dell'Olimpia, il box-score medio ha acquisito sembianze da campionato minors. Oppure da partite monche di un quarto. Eppure, sono arrivate tre vittorie. Tre vittorie in cui abbiamo (giustamente) celebrato la grande qualità del sistema difensivo di coach Ettore Messina, Ma sarebbe interessante gettare un'occhiata sull'altra metà del campo per comprendere altri aspetti del gioco che hanno funto da base a quella che, finora, è una stagione dal 71.4% di vittorie. punti fatti,subiti. Nelle ultime tre gare dell'Olimpia, il box-score medio ha acquisito sembianze da campionato. Oppure da partite monche di un quarto. Eppure, sono arrivate tre vittorie. Tre vittorie in cui abbiamo (giustamente) celebrato il migliore del torneo con soli 70.04 punti concessi a partita. Ma sarebbe interessante gettare un'occhiata sull'altra metà del campo per comprendere altri aspetti del gioco che hanno funto da base a quella che, finora, è una stagione daldi vittorie.

Di fianco alla difesa meno penetrabile d'Europa, Milano ha uno degli attacchi meno prolifici. L'Olimpia è solo 13esima per punti segnati a partita, con 74.0. Alle spalle ci sono soltanto Panathinaikos, Asvel, Baskonia, Stella Rossa e Zalgiris, tutte squadre di classifica medio-bassa. Quest'anno l'Armani ha superato quota 80 in sole tre gare sulle 21 disputate. E non è mai andata oltre gli 84, season-high fissato nelle vittorie su CSKA Mosca (all'esordio) e Alba Berlino. E, aggiungiamo noi, sarà molto difficile vederla superare quel limite. O, più in generale, scollinare con costanza oltre gli 80.

Milano è una squadra costruita, strutturata e allenata per rompere gli equilibri avversari. Per costringere la contro-parte a giocare male, seguendo spartiti non suoi. E costruire, così, il successo sulle difficoltà altrui. Gestione del ritmo e controllo del pallone sono diktat ferrei nel sistema di coach Ettore Messina. L'Olimpia gioca un basket che si scosta dalla modernità per i concetti di tempo e ritmo, con la chiara tendenza a viaggiare a marce ridotte, in particolar modo quando è Malcolm Delaney a occuparsi della regia. Due i motivi: impedire agli avversari di entrare in ritmo-partita giocando a un pace favorevole, e minimizzare i rischi di palle perse con annesse conseguenze negative (possessi sprecati e possibilità data agli avversari di trovare punti facili in transizione). L'Olimpia è la miglior squadra d'Europa nel controllo del pallone, con sole 11 palle perse a partita, un dato sporcato nelle ultime uscite, visto che per molte settimane aveva stazionato attorno a quota 10.

Time management: Milano e le (poche) altre eccezioni alla regola

Milano avrà un attacco poco prolifico, ma è una scelta precisa, calcolata, ponderata, dettata dalla volontà di gestire e condurre la partita su binari poco adatti alle avversarie. Questa tendenza appare molto chiara in uno studio pubblicato da Eurolega a inizio settimana. L'Olimpia trascina il 23% dei possessi offensivi (un'azione su quattro) in situazioni di short-clok, ossia negli ultimi quattro secondi dell'azione. E corre poco, pochissimo, con un misero 7% di possessi gestiti in transizione.

Come si comprende anche a livello visivo, Milano occupa una posizione staccata dalla squadra media dell'Eurolega moderna, dispersa in un cluster isolato comprendente anche il Bayern Monaco, squadra che con l'arrivo di coach Andrea Trinchieri ha inserito princìpi difensivi e di gestione dei possessi molto simili, e lo Zalgiris Kaunas, ri-scivolato verso una pallacanestro molto più tradizionale dopo il tentativo fallito di modernizzazione vissuto lo scorso anno con coach Martin Schiller, che predicava un basket molto rapido e leggero, ma forse troppo estremo per una terra di grande cultura cestistica come la Lituania.

Certo, c'è chi porta questi concetti a un livello ancora più estremo. Lo Zenit San Pietroburgo occupa una posizione totalmente isolata. Corre ancora meno di Milano, e macina il cronometro dei 24" nel 28% delle azioni. Non a caso, ha la stessa produzione offensiva dell'Olimpia, 74.1, un solo punto decimale in più. E c'è chi, invece, occupa una posizione ancora più particolare, come la Stella Rossa Belgrado. Tendente a controllare sì il ritmo (25% dei possessi in situazioni di short-clock) ma anche a sfruttare le occasioni in ripartenza (10%) per sostenere un attacco a metacampo poco prolifico.

