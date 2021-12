Dominante Walter Tavares! Il centro del Real Madrid chiude con 17 punti e 7 rimbalzi (in soli 24') la vittoriosa sfida con l'Alba Berlino e si conferma il centro che più condiziona il gioco avversario in tutta l'EuroLega. Nonostante i forfait dell'ultimo minuto di Thomas Heurtel e coach Pablo Laso, i quali non saranno neppure al Forum di Assago giovedì prossimo, i Blancos non soffrono praticamente nulla nella partita contro il club tedesco e s'impongono 87-64 e si godono anche altri 5 punti del giovanissimo (classe 2004) Juan Nunez. Il successo proietta il Real a 12 successi in 15 partite, con una differenza canestri di +121: il Barça però dista ancora una vittoria, dal momento che i blaugrana sono riusciti a vincere con autorità anche il 15° turno europeo contro la Stella Rossa di Belgrado.

Serata di gala invece per il Fenerbahce di coach Djordjevic, che regola 90-79 il Maccabi Playtika Tel Aviv trascinato dai 22 punti (10/16 dal campo) e 6 rimbalzi di Devin Booker, ma anche dal solito estro di Nando De Colo (21 punti e un insolito, per i suoi standard, 0/4 da tre). In un match in cui Jan Vesely si prende un "turno di riposo" dopo le devastanti prove offerte nelle ultime settimane, ci pensa così l'ex centro del Khimki a vincere il duello ravvicinato con Ante Zizic (4/12 da due) e consegnare il 6° successo stagionale al club di Istanbul. Per la formazione di coach Sfairopoulos pesano moltissimo i 17 turnover di squadra (6 del solo Scottie Wilbekin) e il 43% da due, che vanificano così sostanzilamente il 40% da tre punti ma anche il buon lavoro a rimbalzo offensivo, con Zizic sugli scudi (5+6 difensivi).

Serata invece normale per Nikola Mirotic (10 punti e 7 rimbalzi), ma non cambia il risultato finale per il Barcellona di coach Jasikevicius, che rinsalda il proprio primato in classifica con 13 vittorie a fronte di 2 sole sconfitte. I blaugrana espugnano infatti l'Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado con un grande 3° quarto (18-27) e controllando negli ultimi 10' con la classe della squadra destinata ad arrivare fino in fondo a questa EuroLega. Nel 76-69 rifilato alla Stella Rossa, spicca sicuramente la prova di Nigel Hayes-Davis: il lungo ex Zalgiris sfiora infatti la doppia-doppia grazie a 14 punti e 8 rimbalzi, tirando col 57% dal campo e smazzando anche 3 assist per i compagni. A proposito di passaggi, quello con cui Rokas Jokubaitis manda Roland Smits a schiacciare è una vera perla...

Infine, nella prima sfida di questo 15° turno, l'Anadolu Efes Istanbul ha riassaporato la vittoria, regolando 87-72 un Baskonia che fatica a trovare continuità di risultati in questa stagione. Al netto del Vasilije Micic show (24 punti con 8/13 al tiro), coach Ataman ha beneficiato anche di uno Shane Larkin sempre più all-around e vicino ai livelli della scorsa stagione, oltre che sulla consueta solidità di Adrien Moerman (15 punti) e sull'exploit di Tibor Pleiss (17 punti). Al club basco non sono bastati Jayson Granger (5/9 da tre) e Simone Fontecchio (17 punti con 8/8 da due), con l'italiano sempre più perla in un deserto da terz'ultimo posto in classifica, con sole 5 vittorie racimolate.

Anadolu Efes Istanbul - Bitci Baskonia 87-72

Efes : Larkin 16, Beaubois 7, Singleton, Bryant 2, Moerman 15, Tuncer n.e., Pleiss 17, Micic 24, Anderson, Petrusev 6, Dunston, Simon. All. Ataman.

: Larkin 16, Beaubois 7, Singleton, Bryant 2, Moerman 15, Tuncer n.e., Pleiss 17, Micic 24, Anderson, Petrusev 6, Dunston, Simon. All. Ataman. Baskonia: Peters 9, Baldwin 10, Barrera n.e., Sedekerskis 8, Marinkovic n.e., Granger 17, Fontecchio 17, Enoch 5, Costello, Giedraitis 5, Nnoko 1, Kurucs. All. Spahija.

Fenerbahce Beko Istanbul - Maccabi Playtika Tel Aviv 90-79

Fenerbahce : Birsen n.e., Hazer 5, Mahmutoglu n.e., Biberovic, De Colo 21, Henry 9, Pierre 8, Guduric 9, Vesely 8, Booker 22, Polonara 8, Duverioglu n.e. All. Djordjevic.

: Birsen n.e., Hazer 5, Mahmutoglu n.e., Biberovic, De Colo 21, Henry 9, Pierre 8, Guduric 9, Vesely 8, Booker 22, Polonara 8, Duverioglu n.e. All. Djordjevic. Maccabi: Wilbekin 14, Evans 13, Caloiaro 7, Williams 10, Taylor 5, Reynolds 3, Sorkin n.e., Di Bartolomeo n.e., Blayzer, Cohen n.e., Nunnally 18, Zizic 9. All. Sfairopoulos.

Stella Rossa - FC Barcellona 69-76

Stella Rossa : Lazarevic n.e., Wolters 11, Davidovac 8, Mitrovic 15, Lazic, Kalinic 15, Dobric n.e., Hollins 2, Ivanovic 4, Markovic 8, Kuzmic 4, Zirbes 2. All. Radonjic.

: Lazarevic n.e., Wolters 11, Davidovac 8, Mitrovic 15, Lazic, Kalinic 15, Dobric n.e., Hollins 2, Ivanovic 4, Markovic 8, Kuzmic 4, Zirbes 2. All. Radonjic. Barcellona: Davies 6, Exum, Sanli 11, Martinez 6, Smits 11, Hayes-Davis 14, Oriola 2, Laprovittola 6, Kuric 8, Jokubaitis 2, Mirotic 10, Caicedo n.e. All. Jasikevicius.

Real Madrid - Alba Berlino 87-64

Real : Williams-Goss 9, Causeur 3, Nunez 5, Randolph 13, Fernandez 14, Hanga 9, Vukcevic, Poirier 4, Tavares 17, Llull 6, Ndiaye 2, Taylor 5. All. Mateo.

: Williams-Goss 9, Causeur 3, Nunez 5, Randolph 13, Fernandez 14, Hanga 9, Vukcevic, Poirier 4, Tavares 17, Llull 6, Ndiaye 2, Taylor 5. All. Mateo. Berlino: Lo 8, Da Silva 2, Smith, Delow 6, Eriksson 4, Mattisseck 2, Schneider 6, Olinde 10, Thiemann 11, Blatt 7, Zoosman 2, Lammers 6. All. Gonzalez.

