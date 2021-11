13-33 nel terzo periodo, il Barcellona (8-2) trova una forza staordinaria per risollevarsi e smontare il CSKA Mosca (5-5) con un controbreak di 30-13 nei dieci minuti finali. E ora, dopo aver ceduto la vetta della classifica a Milano due settimane fa Out Cory Higgins, out Nick Calathes proprio nel momento più difficile della partita. Eppure, dopo aver incassato un cazzotto da knock-out con un parzialone negativo dinel terzo periodo, iltrova una forza staordinaria per risollevarsi e smontare ilcon un controbreak dinei dieci minuti finali. E ora, dopo aver ceduto la vetta della classifica a Milano due settimane fa perdendo il big-match del Forum , riaggancia la stessa Olimpia andando a comporre un terzetto extra-lusso al vertice con il Real Madrid

Al Palaublaugrana si gioca una partita pazza. Dominata prima dalle difese, in un primo tempo da ritmo e punteggio basso, con il CSKA tenuto a soli 27 all'intervallo lungo e con 11 lunghezze da rimontare (38-27), affossato dalle fucilate di Kyle Kuric (13). Poi decisa dagli attacchi. Prima le triple del CSKA, esplose in un terzo periodo di grazia da 8/10 (ma sarà soltanto 12/31 alla fine), ispirato dalla seratona di Johannes Voigtmann (21 con 6/10 dall'arco, season-high) e dal contributo solido di Toko Shengelia (17 con 3/6). Poi, quando anche Marius Grigonis si iscrive alla festa con un buzzer-beater assurdo per il +9 all'ultimo riposo (51-60), riesplode la forza del Barcellona.

È un mix meraviglioso di difesa, con il CSKA frenato a 4 punti nei primi 6 minuti del quarto periodo, e di attacco old-school con il quintettone pesante e il pallone martellato continuamente in area per costruire e sfruttare i vantaggi vicino a canestro dettati dalla qualità dei lunghi. Nikola Mirotic fiorisce: 21 punti, 8 rimbalzi e una giocata meravigliosa dopo l'altra. Brandon Davies funge da spalla straordinaria (14 dalla panchina). E, con Calathes rientrato in panchina per un problema muscolare, è Rokas Jokubaitis a scatenarsi a pieni giri: 11 punti di personalità, talento e faccia tosta, per un giocatore sempre più solido e migliorato nella posizione di playmaker in cui coach Jasikevicius lo sta costruendo (e facendo sbocciare) nella sua esperienza blaugrana.

In attesa del match di venerdì sera contro l'Olimpia, lo Zenit San Pietroburgo (7-3) infila la quarta vittoria consecutiva stendendo 75-66 l'Alba Berlino (3-7) e conserva il quarto posto, a ridosso della vetta. Come spesso accade, la difesa della squadra di coach Xavi Pascual fa la differenza, forzando 18 palle perse e tendendo l'Alba a un risicato 40% da due. Lo Zenit, che tocca il +12 all'intervallo lungo potendo poi controllare il ritmo-partita, ha 25 punti da Jordan Loyd (season-high) e 12 con 7 rimbalzi di Jordan Mickey. Per l'Alba, al secondo ko consecutivo e quarto nelle ultime cinque uscite, non servono i 20 punti di Marcus Eriksson (season-high) e gli 11 di Johannes Thiemann.

Come detto, il Maccabi Playtika Tel Aviv (7-3) resta incollato allo Zenit nel duello al quarto posto e al diretto inseguimento delle fuggitive grazie all'importante successo casalingo per 95-84 sull'AS Monaco (5-5), che mantiene comunque l'ottava piazza nello scacchiere playoff. Serata strepitosa per Scottie Wilbekin, protagonista del suo career-high con 37 punti (7/10 da due e 6/12 da tre) con 8 assist e 2 recuperi per 37 complessivo di valutazione. Solidi anche gli apporti di Ante Zizic (doppia-doppia da 14 punti e 11 rimbalzi) e James Nunnally (16 in 24 minuti dalla panchina). Per il Monaco, 18 punti di Donta Hall, 16 di Dwayne Bacon e 14 con 6 assist per Mike James, frenato, però, da un brutto 6/19 al tiro.

L'Anadolu Efes Istanbul (4-6) prosegue la risalita dai bassifondi della classifica infilando la seconda vittoria consecutiva e la quarta nelle ultime 6 uscite, un netto 88-69 contro l'Oympiacos Pireo (6-4) che vale probabilmente la miglior prestazione stagionale per i campioni d'Europa in carica. La partita, in equilibrio fino all'ultimo riposo, si decide con un maxi-parziale di 21-3 costruito dall'Efes nel quarto conclusivo, dove l'Olympiacos resta a secco per oltre 6 minuti di gioco. Rodrigue Beaubois impazza segnando 29 punti con 7/10 dall'arco (career-high), mentre Vasilije Micic ne scrive 19 con 5 assist. L'Olympiacos scivola al sesto posto in compagnia dell'Asvel Villeurbanne con due ko consecutivi sulle spalle: inutili i 17 con 8 rimbalzi di Sasha Vezenkov e i 15 di Moustapha Fall.

FC Barcellona-CSKA Mosca 81-73

Barcellona : Calathes 10, Laprovittola, Hayes-Davis 3, Sanli 7, Mirotic 21; Davies 14, Martinez, Smits 2, Kuric 13, Jokubaitis 11. N.e.: Caicedo, Oriola. All.: Jasikevicius.

: Calathes 10, Laprovittola, Hayes-Davis 3, Sanli 7, Mirotic 21; Davies 14, Martinez, Smits 2, Kuric 13, Jokubaitis 11. N.e.: Caicedo, Oriola. All.: Jasikevicius. CSKA: Lundberg 4, Shved 7, Kurbanov 4, Shengelia 17, Voigtmann 21; Ukhov, Hackett 2, Antonov, Cylburn 9, Milutinov 1, Faried, Grigonis 8. All.: Itoudis.

Zenit San Pietroburgo-Alba Berlino 75-66

Zenit : Loyd 25, Frankamp 10, Ponitka 6, Mickey 12, Gudaitis 9; Zakharov 2, Karasev, Baron 3, Pushkov, Kuzminskas 2, Zubkov 2, Poythress 4. All.: Pascual.

: Loyd 25, Frankamp 10, Ponitka 6, Mickey 12, Gudaitis 9; Zakharov 2, Karasev, Baron 3, Pushkov, Kuzminskas 2, Zubkov 2, Poythress 4. All.: Pascual. Alba: Lo 10, Eriksson 20, Da Silva, Zoosman 5, Sikma 7; Smith 4, Delow, Mattisseck, Koumadje 2, Thiemann 11, Blatt, Lammers 7. All.: Gonzalez.

Anadolu Efes Istanbul-Olympiacos Pireo 88-69

Efes : Micic 19, Beaubois 29, Simon 8, Moerman 9, Pleiss 2; Larkin 10, Singleton 3, Balbay, Bryant, Petrusev 4, Dunston 4. N.e.: Tuncer. All.: Ataman.

: Micic 19, Beaubois 29, Simon 8, Moerman 9, Pleiss 2; Larkin 10, Singleton 3, Balbay, Bryant, Petrusev 4, Dunston 4. N.e.: Tuncer. All.: Ataman. Olympiacos: Walkup 9, Dorsey 2, Papanikolaou 3, Vezenkov 17, Fall 15; Lountzis, Larentzakis, Sloukas 5, Martin 5, Printezis 9, McKissic 4. N.e.: Acy. All.: Bartzokas.

Maccabi Playtika Tel Aviv-AS Monaco 95-84

Maccabi : Wilbekin 37, Evans 9, Taylor, Williams 9, Zizic 14; Caloiaro, Reynolds 10, Sorkin, Dibartolomeo, Nunnally 16. N.e.: Cohen, Blayzer. All.: Sfairopoulos.

: Wilbekin 37, Evans 9, Taylor, Williams 9, Zizic 14; Caloiaro, Reynolds 10, Sorkin, Dibartolomeo, Nunnally 16. N.e.: Cohen, Blayzer. All.: Sfairopoulos. Monaco: James 14, Bacon 16, Westermann 6, Faye 1, Motiejunas 5; Lee 2, Thomas 7, Diallo 8, Andjusic 7, Hall 18. N.e.: Gray, Motum. All.: Mitrovic.

