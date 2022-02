Nonostante la permanenza ai box di Nando De Colo e Jan Vesely, il Fenerbahçe prosegue la sua corsa da mina vagante e si ripropone al margine della zona playoff infilando la terza vittoria consecutiva, buona per riportare il record in parità (10-10). La squadra di coach Sasha Djordjevic, prossima avversaria dell'Olimpia Milano nel match del Forum in programma giovedì 3 febbraio alle ore 20.30, piega l'Asvel Villeurbanne (9-14) con il punteggio di 85-76 grazie a un parziale di 21-13 del quarto periodo che spezza la situazione di stallo dell'ultimo intervallo. Devin Booker e Dyshawn Pierre si attestano come migliori marcatori a quota 16, seguiti da Marko Guduric (15) e Jehyve Floyd (10), mentre il nostro Achille Polonara va a referto con un solo punto (0/3 dal campo) e 4 rimbalzi in 19 minuti. L'Asvel, sempre più crisi di identità e risultati con il quinto ko nelle ultime 6 gare, ha 23 punti da Elie Okobo e 14 da Charles Kahudi.

Fenerbahçe Beko Istanbul-LDLC Asvel Villeurbanne 85-76

Fenerbahçe : Birsen, Hazer 6, Akpinar 6, Mahmutoglou, Henry 9, Pierre 16, Guduric 15, Floyd 10, Booker 16, Polonara 1, Duverioglu 6. N.e.: Biberovic. All.: Djordjevic.

: Birsen, Hazer 6, Akpinar 6, Mahmutoglou, Henry 9, Pierre 16, Guduric 15, Floyd 10, Booker 16, Polonara 1, Duverioglu 6. N.e.: Biberovic. All.: Djordjevic. Asvel: Okobo 23, Jones 12, Kahudi 14, Lacombe 2, Knight 3, Gist 6, Fall 2, Osetkowski 3, Strazel 1, Antetokounmpo 10. N.e.: Risacher. All.: Parker.

* * *

Anche il Maccabi Tel Aviv prosegue la corsa verso la zona playoff festeggiando il terzo successo consecutivo per riagguantare l'Anadolu Efes Istanbul in 11esima piazza con un record di 10-11. A farne le spese è lo Zalgiris Kaunas (3-17), sempre inchiodato sul fondo della classifica e ancora a corto di personale tra infortuni e covid. La partita regge per i primi tre periodi (60-64), poi il Maccabi fugge con un break di 30-18 nel quarto finale per imporsi 94-78. Brilla James Nunnally, autore di 32 punti (massimo in carriera) con 6/7 da due e 6/7 dall'arco, mentre Scottie Wilbekin partecipa con 20 punti e 6 assist. Lo Zalgiris ha 20 punti da Marek Blazevic (career-high) e 16 a testa da Lukas Lekavicius e Tyler Cavanaugh, e ritrova finalmente Joffrey Lauvergne (4 rimbalzi in 9:35), rientrato dopo il lungo stop per l'infortunio alla spalla che lo aveva colpito dopo solo due gare.

Zalgiris Kaunas-Maccabi Playtika Tel Aviv 78-94

Zalgiris : Webster, Blazevic 20, Lekavicius 16, Miniotas 2, Lukosiunas 9, Milaknis 5, Strelnieks, Cavanaugh 16, Giffey, Lauvergne, Ulanovas 10. N.e.: Jankunas. All.: Zdovc.

: Webster, Blazevic 20, Lekavicius 16, Miniotas 2, Lukosiunas 9, Milaknis 5, Strelnieks, Cavanaugh 16, Giffey, Lauvergne, Ulanovas 10. N.e.: Jankunas. All.: Zdovc. Maccabi: Wilbekin 20, Evans 10, Caloiaro 5, Williams 9, Reynolds 2, Dibartolomeo 3, Thomas, Blayzer, Nunnally 32, Zizic 13, Ziv. N.e.: Sorkin. All.: Sfairopoulos.

* * *

Anche l'AS Monaco (11-12) mantiene la posizione nel calderone delle squadre che premono per inserirsi nella corsa playoff riaffacciandosi in ottava piazza grazie al successo esterno per 91-83 sul campo del Panathinaikos Atene (5-13), penultimo con 6 sconfitte nelle ultime sette uscite. Mike James furoreggia con 29 punti (seconda miglior prestazione stagionale), frutto di 8/10 da due e 4/7 da tre, mentre Dwayne Bacon funge da spalla aggiungendone 14. Il Panathinaikos ne ha 16 a testa da Nemanja Nedovic e Jeremy Evans, e 15 da Howard Sant-Roos.

Panathinaikos Opap Atene-AS Monaco 83-91

Panathinaikos : Macon 10, Papagiannis 4, Bochoridis 2, Kaselakis 8, White 12, Jovic, Nedovic 16, Evans 16, Sant-Roos 15. N.e.: Mantzoukas, Kavvadas, Avdalas. All.: Priftis.

: Macon 10, Papagiannis 4, Bochoridis 2, Kaselakis 8, White 12, Jovic, Nedovic 16, Evans 16, Sant-Roos 15. N.e.: Mantzoukas, Kavvadas, Avdalas. All.: Priftis. Monaco: Lee 12, Bacon 14, Thomas 8, Diallo 10, Motum, Motiejunas 4, Ouattara 5, Andjusic 7, Hall 2, James 29. N.e.: Faye, Boutsiele. All.: Obradovic.

* * *

Con un parziale di 28-18 fissato nell'ultimo quarto, lo Zenit San Pietroburgo (14-7) espugna la Fernando Buesa Arena freddando il Baskonia (7-15) con il punteggio di 90-82. La squadra di coach Xavi Pascual può festeggiare il sesto successo nelle ultime 7 gare e rafforzare la quarta piazza in classifica alle spalle dell'Olimpia Milano. Decisivi gli exploit di Billy Baron, autore di 24 punti (uno in meno del suo season-high) con 4/9 dall'arco, e Jordan Loyd, in versione tuttofare con 23 punti (seconda miglior prova stagionale), 7 rimbalzi e 3 assist. Il Baskonia, al quarto ko consecutivo, resta al quartultimo posto in classifica. Non servono i 16 punti di Wade Baldwin, i 15 con 8 rimbalzi di Steven Enoch e gli 8 con 5 rimbalzi del nostro Simone Fontecchio.

Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz-Zenit San Pietroburgo 82-90

Baskonia : L. Peters 7, Raieste, Baldwin 16, Granger 13, Fontecchio 8, Enoch 15, Costello 2, A. Peters 7, Giedraitis 14. N.e.: Kurucs, Marinkovic, Barrera. All.: Spahija.

: L. Peters 7, Raieste, Baldwin 16, Granger 13, Fontecchio 8, Enoch 15, Costello 2, A. Peters 7, Giedraitis 14. N.e.: Kurucs, Marinkovic, Barrera. All.: Spahija. Zenit: Carter 2, Loyd 23, Karasev 7, Volkhin, Kulagin 8, Baron 24, Kuzminskas 3, Zubkov, Poythress 7, Mickey 16. All.: Pascual.

* * *

Il Barcellona (18-5) torna a mettere pressione sulle spalle del Real Madrid infilando il secondo successo consecutivo dopo quello della scorsa settimana sull'Asvel. Il 71-66 sul Bayern Monaco (11-12), frenato nella sua risalita verso la zona playoff dopo una striscia di tre W filate, è figlio di una partita molto tesa e lenta nello sbloccarsi (9-9 a fine primo quarto). I blaugrana fuggono nell'ultimo periodo, pescando i jolly in Kyle Kuric (20 punti, 4/4 dall'arco, terzo ventello nelle ultime sette partite) e Nikola Mirotic (13+6 rimbalzi, 5/8 dal campo). Al Bayern non bastano i 16 punti di Vladimir Lucic e i 15 di Ognjen Jaramaz.

FC Barcellona-FC Bayern Monaco 71-66

Barcellona : Davies 8, Exum 9, Sanli 2, Martinez, Smits 6, Hayes-Davis, Laprovittola, Kuric 20, Jokubaitis 5, Mirotic 13, Nnaji, Calathes 8. All.: Jasikevicius.

: Davies 8, Exum 9, Sanli 2, Martinez, Smits 6, Hayes-Davis, Laprovittola, Kuric 20, Jokubaitis 5, Mirotic 13, Nnaji, Calathes 8. All.: Jasikevicius. Bayern: Weiler-Babb 9, Thomas 9, Walden 5, Hunter, Jaramaz 15, Lucic 16, George, Obst 3, Rubit 2, Sisko 4, Radosevic 3. N.e.: Schilling. All.: Trinchieri.

