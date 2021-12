Tre vittorie esterne e due overtime nelle altre tre partite in programma nel 13° turno di Eurolega. Una giocata da quattro punti dia 47" dalla sirena mette la firma sul successo corsaro delcontropernel remake della finale dello scorso anno. Nonostante le assenze pesantissime di Nick Calathes e Cory Higgins, i blaugrana coronano così una grande rimonta dalaccusato nel terzo periodo e tengono il passo del Real Madrid in testa alla classifica con un record diè super-protagonista con 24 punti (suo career high con 5/6 da due, 4/5 dall'arco),ne aggiunge 18 con 8 rimbalzi,ne spara 16 econtinua a dare sostanza in regia (14+8 assist). All'Efes, scivolato ae ancora fuori dalla zona playoff, non basta il partitone di, autore di 26 punti.