Prima contro ottava. La capolista contro la squadra più calda del momento, spinta da una serie positiva di quattro vittorie interne consecutive. L'antipasto di un ipotetico turno dei playoff parla blaugrana. E lo fa con pochi dubbi. Il Barcellona spezza la striscia della Stella Rossa con una vittoria casalinga solida e compatta, grande risposta al ko della scorsa settimana alla Zalgirio Arena che aveva permesso al Real Madrid di rientrare a contatto per insidiare la vetta della classifica. Il Barça ricostruisce le distanze nei confronti dell'eterna rivale salendo a quota 19-5 nella graduatoria senza le russe. E lo fa imponendo il proprio ritmo, ammazzando la partita a cavallo dei primi due periodi per toccare anche un vantaggio di 20 lunghezze dopo il +15 dell'intervallo lungo, e rispondendo con autorità al tentativo eroico degli ospiti di infiammare il finale, con un rimonta fino al -8 e palla in mano.

Lo show iniziale di Nikola Mirotic (MVP con 19 punti e 8/10 al tiro) e Nik Calathes (6+7 assist, la maggior parte dei quali proprio per il montenegrino) viene rintuzzato dalla carica energetica delle seconde linee, capaci di sballottare una Stella Rossa stranamente scarica nella metacampo difensiva. Brandon Davies azzanna il ferro a ripetizione (12+6 rimbalzi), Rokas Jokubaitis gestisce la regia con personalità e creatività (10+5 assist) e Rolands Smits (8) fa valere tutta la sua bidimensionalità in un ottimo terzo periodo. Poi, quando la Stella Rossa cavalca una maxi-fiammata di Nikola Ivanovic (13 punti nel quarto periodo) per rientrare in singola cifra di scarto, è il primo passo bruciante di Dante Exum a trascinare il Barça verso il traguardo. L'australiano arriva al ferro con una serie di penetrazioni spinte dalle sue leve lunghissime e, assieme alla risalita in cattedra di Mirotic e Calathes, ristabilisce la distanza di sicurezza.

11-13, raggiunta dall'AS Monaco con cui ha scontro diretto sfavorevole, ma si trova ora ad affrontare una volata playoff molto complicata. La Stella Rossa esce dal quadro playoff scivolando a, raggiunta dall'con cui ha scontro diretto sfavorevole, ma si trova ora ad affrontare una volata playoff molto complicata. Il calendario è poco amichevole , con altre tre trasferte consecutive in arrivo e l'ultima gara casalinga contro l'Efes.

FC Barcellona - Stella Rossa mts Belgrado 82-70

Barcellona : Exum 13, Martinez, Smits 8, Abrines 2, Kuric 3, Davies 12, Laprovittola 3, Jokubaitis 10, Mirotic 19, Nnaji 2, Calathes 6, Hayes-Davis 4. All.: Jasikevicius.

: Exum 13, Martinez, Smits 8, Abrines 2, Kuric 3, Davies 12, Laprovittola 3, Jokubaitis 10, Mirotic 19, Nnaji 2, Calathes 6, Hayes-Davis 4. All.: Jasikevicius. Stella Rossa: Dobric 17, Ivanovic 13, Lazarevic 4, Davidovac 2, Mitrovic 9, Lazic, Kalinic 5, Markovic 7, White 4, Kuzmic 5, Wolters 4. N.e.: Simonovic. All.: Radonjic.

10-15) e di mantenere ancora un briciolo di speranza per una rocambolesca qualificazione ai playoff. Il Baskonia scavalca la stessa Alba (9-13), che, oltre a veder spezzato il suo miglior momento dell'anno (quattro successi consecutivi), manca una chance enorme di riavvicinarsi all'ottavo posto in classifica. Dopo essere spronfondato negli Inferi con una serie terrificante di otto sconfitte consecutive, il Baskonia tenta un colpo di coda per terminare la stagione in maniera dignitosa. La terza vittoria in fila permette alla squadra di coach Neven Spahija di risalire in decima piazza () e di mantenere ancora un briciolo di speranza per una rocambolesca qualificazione ai playoff. Il Baskonia scavalca la stessa Alba (), che, oltre a veder spezzato il suo miglior momento dell'anno (quattro successi consecutivi), manca una chance enorme di riavvicinarsi all'ottavo posto in classifica.

La partita vive un andamento schizofrenico. Il Baskonia arriva all'intervallo lungo sul +13 (44-31) grazie a un parzialone di 23-12 nel secondo periodo, ma l'Alba segna 29 punti nel solo terzo quarto per rientrare fino al -4 all'ultimo riposo (64-60). Il Baskonia risponde con un altro break devastante di 21-8 e fugge verso il +17 e il traguardo finale. Rokas Giedraitis gioca la sua miglior partita dell'anno contro la sua ex-squadra, realizzando 22 punti con 9/16 al tiro. L'MVP è però Wade Baldwin, che scrive una doppia-doppia da 16 punti e 10 assist con 7 rimbalzi. Serata solida anche per il nostro Simone Fontecchio, autore di 12 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 26 minuti.

Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz - Alba Berlino 85-68

Baskonia : Peters 3, Giedraitis 22, Baldwin 16, Sedekerskis 7, Marinkovic 10, Fontecchio 12, Costello 9, Raieste, Kurucs. N.e.: Granger, Barrera. All.: Spahija.

: Peters 3, Giedraitis 22, Baldwin 16, Sedekerskis 7, Marinkovic 10, Fontecchio 12, Costello 9, Raieste, Kurucs. N.e.: Granger, Barrera. All.: Spahija. Alba: Smith 16, Mattisseck 8, Koumadje 2, Lammers 8, Da Silva 13, Schneider 3, Sikma 2, Blatt 10, Zoosman 4, Delow 2. N.e.: Gonzalez.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe

1. FC Barcellona 19 5 2. Real Madrid 18 6 3. Olympiacos Pireo 17 8 4. AX Armani Exchange Milano 16 7 5. Anadolu Efes Istanbul 13 10 6. FC Bayern Monaco 12 10 7. Maccabi Playtika Tel Aviv 11 11 8. AS Monaco 11 13 9. Stella Rossa mts Belgrado 11 13 10. Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 10 15 11. Alba Berlino 9 13 12. Fenerbahçe Beko Istanbul 9 13 13. LDLC Asvel Villeurbanne 7 17 14. Zalgiris Kaunas 7 18 15. Panathinaikos Opap Atene 6 17

