Dopo aver incassato tre sconfitte nelle ultime quattro gare con annessa perdita della vetta in favore del Real Madrid, il Barcellona (17-5) sfodera una grande prestazione di forza nel netto successo casalingo per 84-71 sull'Asvel Villeurbanne (9-13). Non inganni il risultato finale di una partita virtualmente mai esistita: i blaugrana toccano infatti il massimo vantaggio sul +25 (84-59) a cinque minuti dalla sirena prima di rallentare in maniera vistosa e subire un contro-break indolore di 0-12 utile soltanto per le statistiche. Aggressivo in difesa e fluido in attacco, il Barça soffoca l'Asvel già nei minuti di approccio, sparando 28 punti in un primo periodo di altissima qualità. Presa in mano l'inerzia della partita, i blaugrana allungano sul +15 all'intervallo e, con un altro break in avvio di ripresa, sfondano il muro dei 20 punti di vantaggio aprendo un lunghissimo garbage-time con larghi tratti di pallacanestro di dubbio gusto.

Nicolas Laprovittola, già MVP del match di andata con 25 punti a referto (career-high), ne mitraglia altri 20 con 4/5 da due e 4/7 dall'arco, spalleggiato dall'ennesima serata produttiva di Nikola Mirotic (16 punti e 7 rimbalzi in soli 19') e dagli ottimi spunti dalla panchina di Brandon Davies (11 in 17') e Rokas Jokubaitis (8). Ancora in ritardo di condizione i convalescenti illustri: Cory Higgins si ferma a 5 punti con 2/6 al tiro, mentre Nick Calathes, rimasto in campo anche nel garbage-time, scrive 4 punti con 6 assist ma anche 4 falli e 5 palle perse.

Ad

Eurolega Polonara: "Aveva torto chi pensava che non fossi adatto a questo livello" 9 ORE FA

Per l'Asvel, sempre più in caduta libera dopo l'inizio stagionale che lasciava presagire speranze di conquistare un posto per i playoff, ci sono 20 punti con 7 rimbalzi per 30 di valutazione (career-high) di Youssoupha Fall, il più positivo per atteggiamento, e 17 con 8 assist senza impatto da Elie Okobo. Contro la front-line fisica del Barça c'è tanto spazio anche per Kostas Antetokounmpo (19'31", massimo in carriera): il greco risponde con 9 punti (tutti su schiacciata) annacquati, però, da letture e fondamentali difensivi di basso livello.

FC Barcellona-LDLC Asvel Villeurbanne 84-71

Barcellona : Laprovittola 20, Kuric 5, Calathes 4, Mirotic 16, Nnaji; Davies 11, Exum 9, Martinez, Smits 2, Hayes-Davis 4, Higgins 5, Jokubaitis 8. All.: Jasikevicius.

: Laprovittola 20, Kuric 5, Calathes 4, Mirotic 16, Nnaji; Davies 11, Exum 9, Martinez, Smits 2, Hayes-Davis 4, Higgins 5, Jokubaitis 8. All.: Jasikevicius. Asvel: Okobo 17, Jones 4, Kahudi 2, Gist 4, Antetokoumpo 9; Lacombe 2, Knight 8, Fall 20, Osetkowski, Strazel 5. All.: Parker.

* * *

Il colpaccio della Stella Rossa Belgrado (8-12), capace di infliggere la prima sconfitta casalinga stagionale all'Olympiacos Pireo (12-8), si trasforma in un regalo graditissimo per l'AX Armani Exchange Milano, che può conservare il terzo posto in vista della sfida del Forum di venerdì sera contro lo Zalgiris Kaunas. Nel 76-72 finale spiccano i 14 punti di Ognjen Dobric e i 12 con 5 rimbalzi e 4 assist del sempre completissimo Nikola Kalinic. La difesa della Stella Rossa (quarta per punti subiti in generale) costringe la squadra greca a 17 palle perse e a un modesto 8/29 dall'arco (27.6%). Sono inutili i 20 punti con 8 rimbalzi di Sasha Vezenkov e i 18 (season-high pareggiato) con 4 assist di Kostas Sloukas.

Olympiacos Pireo-Stella Rossa mts Belgrado 72-76

Olympiacos : Walkup 4, Dorsey 6, Larentzakis 8, Vezenkov 20, Fall 9; Acy 3, Lountzis, Sloukas 18, Martin 2, Jean-Charles 2. N.e.: Muosa, Oikonomopoulos. All.: Bartzokas.

: Walkup 4, Dorsey 6, Larentzakis 8, Vezenkov 20, Fall 9; Acy 3, Lountzis, Sloukas 18, Martin 2, Jean-Charles 2. N.e.: Muosa, Oikonomopoulos. All.: Bartzokas. Stella Rossa: Wolters 9, Dobric 14, Kalinic 12, White 8, Kuzmic 6; Lazarevic 4, Mitrovic 8, Lazic 3, Hollins 2, Ivanovic 8, Markovic, Zirbes 2. All.: Radonjic.

* * *

Alle spalle dell'Olimpia Milano risale, così, lo Zenit San Pietroburgo (13-7), capace di sgambettare i campioni in carica dell'Anadolu Efes Istanbul (10-11) per la quarta volta consecutiva nelle ultime due stagioni (76-67 il finale). La partita, giocata a basso ritmo, si decide nella metacampo difensiva della squadra di coach Xavi Pascual, che si conferma, ancora una volta, tra le migliori del torneo per organizzazione, durezza e quadratura. Lo Zenit soffoca l'Efes, spuntato sul perimetro dalle assenze di Shane Larkin, James Anderson e Dogus Balbay, tenendolo a soli 6 punti nel terzo periodo, lì dove costruisce il break per arrivare in doppia cifra di margine all'ultimo riposo (52-42). La forbice si allarga sotto effetto delle triple fino al +17 del 35' (65-48): sembra finita, ma l'Efes ha la forza per rientrare fino al -6 ritrovando finalmente efficacia offensiva (65-59), quando una triplona dal palleggio di Kulagin e una giocata di energia di Poythress allontanano la paura nel finale.

Ed è proprio Alex Poythress a mettersi in tasca il premio di MVP della serata, supplendo all'assenza di Arturas Gudaitis (out per una distorsione a una caviglia) con grande energia e fisicità: 21 punti (career-high), 9 rimbalzi, 9/12 al tiro per 27 di valutazione (altro career-high). Al suo fianco è solidissima la presenza di Jordan Mickey (15+5 rimbalzi), mentre sul perimetro sono fondamentali le giocate di Dmitry Kulagin (9), Billy Baron (13 con 3/5 dall'arco) e la regia accorta di Jordan Loyd (8+8 assist). Le rotazioni, già corte per l'assenza di Conner Frankamp e del già citato Gudaitis, si restringono ulteriormente per gli infortuni sofferti da Sergey Karasev e dallo sfortunatissimo Denis Zakharov, in campo per soli cinque secondi.

L'Efes, al terzo ko nelle ultime quattro gare, si ritrova agganciato in ottava posizione da Bayern Monaco e AS Monaco, entrambe arrembanti nelle ultime settimane e con chance di effettuare il sorpasso già nella serata di venerdì. L'assenza di Shane Larkin rappresenta un limite troppo grande per essere colmato sul campo di una squadra così strutturata e organizzata come lo Zenit: non servono le giocate di Vasilije Micic (22 punti, 6 rimbalzi, 3 assist ma anche 7 perse su un volume altissimo di palloni gestiti) e le pennellate di classe in penetrazione di Kruno Simon (17 punti con 8/10 da due), implacabile con i suoi runner dal palleggio.

Zenit San Pietroburgo-Anadolu Efes Istanbul 76-67

Zenit : Loyd 8, Karasev 6, Kulagin 9, Mickey 15, Poythress 21; Zakharov, Baron 13, Pushkov, Kuzminskas, Zubkov 4, Ponitka. N.e.: Carter. All.: Pascual.

: Loyd 8, Karasev 6, Kulagin 9, Mickey 15, Poythress 21; Zakharov, Baron 13, Pushkov, Kuzminskas, Zubkov 4, Ponitka. N.e.: Carter. All.: Pascual. Efes: Micic 22, Beaubois 7, Simon 17, Singleton 4, Pleiss 2; Bryant, Gazi, Moerman 11, Tuncer, Dunston 4. N.e.: Petrusev, Guven. All.: Ataman.

Eurolega Milano ospita lo Zalgiris Kaunas, una partita trappola da vincere 9 ORE FA