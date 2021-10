Barcellona continua il dominio sulle squadre tedesche espugnano anche l'Audi Dome di Monaco di Baviera con una vittoria sul Bayern per 80-72. Il secondo successo consecutivo permette alla squadra di coach Sarunas Jasikevicius, finalista nella passata stagione, di mantenersi in vetta alla classifica imbattuta (2-0). Cory Higgins funge da grande terminale offensivo realizzando 16 punti con 9 falli subiti (25 di valutazione), seguito dai 15 di Brandon Davies e dagli 11 di Nikola Mirotic. Per il Bayern, alla seconda sconfitta in fila, inutili i 18 di Darrun Hilliard e i 14 di Deshaun Thomas. Dopo aver rullato l'Alba Berlino all'esordio , ilcontinua il dominio sulle squadre tedesche espugnano anchecon una vittoria sul Bayern perIl secondo successo consecutivo permette alla squadra di coach Sarunas Jasikevicius, finalista nella passata stagione, di mantenersi in vetta alla classifica imbattutafunge da grande terminale offensivo realizzando 16 punti con 9 falli subiti (25 di valutazione), seguito dai 15 die dagli 11 di. Per il Bayern, alla seconda sconfitta in fila, inutili i 18 di Darrun Hilliard e i 14 di Deshaun Thomas.

A condividere la vetta della classifica con i blaugrana c'è lo Zenit San Pietroburgo, corsaro a Kaunas contro lo Zalgiris per 70-64 in una classica partita a basso punteggio cui ci ha abituato la squadra di coach Xavi Pascual nelle ultime due stagioni. Lo Zenit vive sui 19 punti di Jordan Loyd e sugli 11 con 3/9 dall'arco di Billy Baron, ma allo Zalgiris, ora sul fondo della classifica, non bastano i 14 di Janis Strelnieks e i 10 a testa di Lukas Lekavicius e Joffrey Lauvergne.

Nonostante l'assenza di Austin Hollins, la Stella Rossa Belgrado centra una grande vittoria esterna per 75-63 sul parquet del Maccabi Tel Aviv, godendosi le grandi prestazioni di Nikola Kalinic (19+5 rimbalzi e 5 assist), Nate Wolters (17+4 assist) e Luka Mitrovic (12+11 rimbalzi). Il Maccabi ha 18 punti da Scottie Wilbekin e 16 da Mathias Lessort.

Chiude il quadro del giovedì sera il successo per 91-87 del Panathinaikos Opap Atene sul Fenerbahçe Beko Istanbul, maturato grazie ai 20 punti di Nemanja Nedovic (11/11 ai liberi con 7 falli subiti), ai 13 di Daryl Macon e ai 12 con 9 rimbalzi dell'ex-virtussino Okaro White. Su sponda Fener, non bastano i 18+10 rimbalzi di Jan Vesely, i 16 in altrettanti minuti dalla panchina di Nando de Colo (frenato da problemi di falli) e i 14 di Devin Booker.

Zalgiris Kaunas-Zenit San Pietroburgo 64-70

Zalgiris : Mudiay 4, Strelnieks 2, Ulanovas 7, Jankunas 2, Lauvergne 10; Lekavicius 10, Nebo 7, Kalnietis 5, Milaknis, Cavanaugh, Giffey 5. N.e.: Blazevic. All.: Schiller.

: Mudiay 4, Strelnieks 2, Ulanovas 7, Jankunas 2, Lauvergne 10; Lekavicius 10, Nebo 7, Kalnietis 5, Milaknis, Cavanaugh, Giffey 5. N.e.: Blazevic. All.: Schiller. Zenit: Loyd 19, Frankamp 3, Ponitka 6, Mickey 5, Gudaitis 7; Karasev 5, Baron 11, Kuzminskas 3, Zubkov 6, Poythress 5, Kulagin. N.e.: Zakharov. All.: Pascual.

Panathinaikos Opap Atene-Fenerbahçe Beko Istanbul 91-87

Panathinaikos : Sant-Roos 6, Macon 13, Papapetrou 14, White 12, Floyd 8; Perry 8, Papagiannis 2, Kaselakis, Nedovic 20, Evans 7, Mantzoukas. N.e.: Bochoridis. All.: Priftis.

: Sant-Roos 6, Macon 13, Papapetrou 14, White 12, Floyd 8; Perry 8, Papagiannis 2, Kaselakis, Nedovic 20, Evans 7, Mantzoukas. N.e.: Bochoridis. All.: Priftis. Fenerbahçe: Henry 12, Shayok, Pierre 10, Booker 14, Vesely 18; Hazer, Mahmutoglu, De Colo 16, Barthel, Guduric 8, Polonara 9. N.e.: Birsen. All.: Djordjevic.

Maccabi Tel Aviv-Stella Rossa mts Belgrado 63-75

Maccabi : Wilbekin 18, Ziv, Nunnally 5, Williams 6, Reynolds 2; Evans, Caloiaro 9, Sorkin 2, Dibartolomeo 2, Blayzer 3, Lessort 16. N.e.: Taylor. All.: Sfairopoulos.

: Wilbekin 18, Ziv, Nunnally 5, Williams 6, Reynolds 2; Evans, Caloiaro 9, Sorkin 2, Dibartolomeo 2, Blayzer 3, Lessort 16. N.e.: Taylor. All.: Sfairopoulos. Stella Rossa: Wolters 17, Lazarevic 6, Davidovac 2, Kalinic 19, Kuzmic 1; Gusic, Mitrovic 12, Dobric 8, Simonovic 6, Ivanovic 4. N.e.: Uskokovic, Hollins. All.: Radonjic.

FC Bayern Monaco-FC Barcellona 72-80

Bayern : Weiler-Babb 4, Walden 5, Hilliard 18, Thomas 14, Rubit 13; Hunter 6, Jaramaz 3, Sisko 7, Schilling 2. N.e.: Ogunsipe, George, Obiesie. All.: Trinchieri.

: Weiler-Babb 4, Walden 5, Hilliard 18, Thomas 14, Rubit 13; Hunter 6, Jaramaz 3, Sisko 7, Schilling 2. N.e.: Ogunsipe, George, Obiesie. All.: Trinchieri. Barcellona: Calathes 6, Higgins 16, Hayes-Davis 6, Davies 15, Mirotic 11; Martinez, Smits 3, Oriola 4, Laprovittola 2, Kuric 8, Jokubaitis 9. N.e.: Caicedo. All.: Jasikevicius.

La classifica al termine del giovedì della seconda giornata

1. FC Barcellona 2-0 2. Zenit San Pietroburgo 2-0 3. Olympiacos Pireo 1-0 4. Real Madrid 1-0 5. LDLC Asvel Villeurbanne 1-0 6. AS Monaco 1-0 7. AX Armani Exchange Milano 1-0 8. Stella Rossa mts Belgrado 1-1 9. Fenerbahçe Beko Istanbul 1-1 10. Panathinaikos Opap Atene 1-1 11. Maccabi Playtika Tel Aviv 1-1 12. Unics Kazan 0-1 13. CSKA Mosca 0-1 14. Anadolu Efes Istanbul 0-1 15. Baskonia Vitoria-Gasteiz 0-1 16. Alba Berlino 0-1 17. FC Bayern Monaco 0-1 18. Zalgiris Kaunas 0-1

